चादर का मुख्य रूप से उपयोग बिस्तर और गद्दे को साफ और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। बेड पर जब अच्छे रंग और कपड़े की बेडशीट लगी होती है, तो इससे कमरा आकर्षक लगता है। समय के साथ बेडशीट के रंग फीके पड़ने लगते हैं या फिर ये फट जाते हैं। लेकिन कई बार बेडशीट के कोने या फिर इस पर हल्की दाग और फटने पर लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं या फिर पोछा के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं।

अगर आपकी पुरानी चादर अच्छी क्वालिटी की है, तो उसे फेंकने के बजाए और उसका कई चीजों में फिर से कई स्मार्ट तरीकों से दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि पुरानी चादर का इस्तेमाल किन-किन चीजों में किया जा सकता है।

1- पिकनिक मैट

पुरानी बेडशीट से आरामदायक और किफायती पिकनिक मैट तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आप बेडशीट के बीच में पतली फोम शीट, पुराना कंबल या तौलिया रखकर सिलाई कर दें। इससे मुलायम और बैठने लायक आरामदायक मैट तैयार हो सकता है। इसे आप गार्डन, यात्रा के दौरान और पार्क में पिकनिक मनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

2- प्ले टेंट

घर में छोटे बच्चों को नए-नए खिलौनों से खेलने का खूब शौक होता है। आप पुरानी बेडशीट की मदद से उनके लिए एक मजेदार प्ले टेंट बना सकते हैं, जिसमें वो बैठकर आराम से खेल सकते हैं। पीवीसी पाइप की मदद से चादर को फैलाकर टेंट का आकार दे सकते हैं।

3- ऑर्गेनाइजर

अगर चादर मजबूत है तो इससे आप पॉकेट वाला हैंगिंग ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं। इसे आप अपनी अलमारी के अंदर या दरवाजे के पीछे टांग सकते हैं। इसमें आप मोजे, बेल्ट, टाई, रुमाल, चार्जर और अन्य छोटे सामान को कम जगह में व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं।

4- डिवाइस स्लीव

पुरानी चादर की मदद से आप लैपटॉप या टैबलेट के लिए एक सॉफ्ट स्लीव तैयार कर सकते हैं। इसमें फोम जोड़ देने से डिवाइस को धूल, खरोंच और हल्के झटकों से बचाने में मदद मिलती है।

5- गिफ्ट रैपिंग

पुरानी चादर को आप गिफ्ट रैपिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बेडशीट के डिजाइनर हिस्सों को काट कर गिफ्ट को पैक कर दें। इससे यह दिखने में ज्यादा आकर्षक और यूनिक दिखता है।

6- लॉन्ड्री बैग

पुरानी बेडशीट की मदद से आप ड्रॉस्ट्रिंग वाला ट्रैवल लॉन्ड्री बैग तैयार कर सकते हैं। इसमें गंदे और साफ कपड़ों को अलग-अलग रखा जा सकता है, जिससे सूटकेस व्यवस्थित रहता है और बदबू भी नहीं फैलती। यह बैग हल्का होने के साथ ही आसानी से धोया जा सकता है।

7- कवर

आप पुरानी चादर की मदद से कुर्सी या स्टूल के लिए आकर्षक कवर तैयार कर सकते हैं। इससे फर्नीचर को नया लुक मिलता है और जिस कमरे में हो, वहां के लुक को भी नया और आकर्षक बना देता है।

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