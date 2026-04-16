हमारे घर के अंदर कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, जिनकी मदद से कई क्रिएटिव और खूबसूरत सजावट की जा सकती है। ये चीजें न सिर्फ डेकोरेशन में बल्कि स्टोरेज के लिए भी काम आती हैं। लेकिन अक्सर पुरानी या थोड़ी खराब हो जाने पर हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यही चीजें आपके घर को नया और आकर्षक लुक दे सकती हैं। इन्हीं में से एक है लकड़ी के बास्केट, जो समय के साथ जब पुराने या फिर थोड़े टूट-फूट जाते हैं, तो लोग इन्हें अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इन बास्केट की मदद से आप अपने घर को यूनिक और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। आप इन्हें घर के अंदर सजावट से लेकर गार्डन तक को नया लुक देने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं पुराने लकड़ी के बास्केट को आप किन-किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं।

गैलरी वॉल

पुरानी बास्केट की मदद से आप एक यूनिक गैलरी वॉल बना सकते हैं। इसके लिए बास्केट को दीवार पर कील या हुक की मदद से अलग-अलग जगहों पर टांग दें। इसे आप बोहेमियन स्टाइल वाला लुक दे सकते हैं। बोहेमियन स्टाइल में घर को सजाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने गैलरी वॉल पर अलग-अलग आकार, रंग और बुनाई वाले बास्केट का इस्तेमाल करके स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। इसमें मिरर, बेल या घड़ी जैसी कुछ डेकोर आइटम भी जोड़ सकते हैं।

प्लांटर पॉट

पुराने लकड़ी के टोकरियों का इस्तेमाल पौधे लगाने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए ऐसी बास्केट चुनें जो आपके गमले से थोड़ी बड़ी हो। गमले को बास्केट के अंदर रख दें। इसे आप अपने घर के अंदर और गार्डन में भी रख सकते हैं। हालांकि, ज्यादा नमी वाली जगह पर न रखें वरना लकड़ी खराब हो सकती है।

टेबल को दें नया लुक

बुनी हुई बास्केट को आप नाइटस्टैंड या फिर टेबल पर रख कर थोड़ा आकर्षक लुक दे सकते हैं। अगर बास्केट पुरानी हो गई है तो इसे हल्के भूरे रंग से कलर कर दें, इससे यह नए जैसा दिखाई देने लगेगा। इसे आप अपने बेड के बगल वाले टेबल पर रखकर उसमें लैंप या फिर कैंडल रख दें। रात में यह बेडरूम को और भी ज्यादा खूबसूरत और सुकूनभरा बना देगा।

बास्केट से बनाएं मिनी बुकशेल्फ

अगर आपके पास थोड़ा बड़ा लकड़ी का बास्केट है तो इसे आप कलर कर बुकशेल्फ बना सकते हैं। इसके अंदर कुछ किताबें रखकर इसे आप अपने बेडरूम के बगल, स्टडी रूम या फिर लिविंग रूम में भी रख सकते हैं।

हैंगिंग लाइट

पुराने लकड़ी या बांस के बनी टोकियों को आप लैंपशेड में बदल सकते हैं। इसके लिए ढीली बुनाई वाली बास्केट चुनें, इससे रोशनी ज्यादा बाहर आती है। बास्केट के नीचे से प्लग को बुनाई के बीच से निकालें, या जरूरत हो तो कैंची से एक छोटा छेद कर लें। इसके बाद इस लाइट को दीवार के पास किसी कोने में टांग दें। बिना गर्म होने वाले LED बल्ब का इस्तेमाल करें। रात में इसे जलाने पर घर थोड़ा यूनिक लगेगा।

ये टोकरियां बांस या फिर किसी अन्य पौधे की लकड़ी से बनी होती हैं, जो काफी मजबूत होती हैं। अगर इन्हें पानी से बचाया जाए तो यह लंबे समय तक चल सकती हैं। घर को सजाने के लिए आप पुरानी लकड़ी की टोकरियों को अपनी मन पसंद का रंग भी दे सकते हैं। तरह-तरह की टोकरियां न सिर्फ दिखने में यूनिक होती हैं बल्कि यह घर की शोभा भी बढ़ाती हैं।

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