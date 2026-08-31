इन दिनों मौसम बहुत अजीब हो रहा है। कभी तेज धूप कभी बारिश। ऐसे में कई लोगों की स्किन ज्यादा ऑयली और चिपचिपी महसूस होने लगती है। चेहरा धोने के कुछ देर बाद ही माथे और नाक पर तेल नजर आने लगता है। ऐसा करने से न केवल फ्रेश लुक गायब हो जाता है, बल्कि महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बेअसर होने लगते हैं।

मेकअप फीका होने लगता है और चेहरा डल नजर आने लगता है। ऐसे में आप घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से फेस पैक बनाकर यूज कर सकती हैं। इससे आपको चेहरे का एक्स्ट्रा ऑयल कम करने में मदद मिल सकती है। मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा से बना यह पैक एक्स्ट्रा ऑयल को सोखने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं इसे बनाने और लगाने का सही तरीका।

ऑयली स्किन के लिए फेस पैक

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी

1 छोटा चम्मच एलोवेरा जेल

जरूरत के अनुसार थोड़ा साफ पानी

कैसे बनाएं और लगाएं

इसे बनाना बेहद आसान है। इसके लिए तीनों चीजों को मिलाकर मुलायम पेस्ट तैयार करें। इसके बाद साफ चेहरे पर पतली परत में लगाएं। इसे करीब 10-15 मिनट बाद सामान्य पानी से धो लें। फिर मॉइस्चराइजर लगा लें। ट

क्यों हो सकता है काम का?

मुल्तानी मिट्टी अतिरिक्त तेल को सोखने में मदद कर सकती है, जबकि एलोवेरा त्वचा को बहुत ज्यादा खिंचा हुआ या रूखा महसूस होने से बचाने में मदद कर सकता है।

clevelandclinic के अनुसार इसे रोज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर त्वचा में जलन, खुजली या जलन महसूस हो तो तुरंत धो दें। पहली बार इस्तेमाल से पहले छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करना बेहतर है।

Disclaimer: इस फेस पैक का असर हर त्वचा पर अलग हो सकता है। इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करें और जलन होने पर तुरंत धो लें।