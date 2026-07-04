Mango Oats Smoothie: गर्मियों के मौसम में ठंडी और स्वादिष्ट ड्रिंक पीने का अलग ही मजा है। अगर आप ऐसी रेसिपी की तलाश में हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भरपूर हो, तो ऐसे में ओट्स मैंगो स्मूदी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। पके हुए आम और ओट्स से तैयार होने वाली यह स्मूदी क्रीमी टेक्सचर और शानदार स्वाद के कारण बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आ सकती है। इसे सुबह के नाश्ते, शाम के हल्के स्नैक या वर्कआउट के बाद भी बनाया जा सकता है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगता है और इसे कम सामग्री की जरूरत होती है।

अक्सर सुबह के समय भारी नाश्ता करने का मन नहीं करता, ऐसे में पोषक तत्वों से भरपूर यह क्रीमी और स्वादिष्ट स्मूदी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। ओट्स मैंगो स्मूदी को नाश्ते या किसी भी समय पिया जा सकता है। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी यह ड्रिंक पसंद आ सकती है। इसकी रेसिपी शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। जिसे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की पूरी विधि।

सामग्री

आम – 1

ओट्स – 1 कप

बादाम- आधा कटोरी (भिगोए हुए और छिले हुए)

दूध- 2 कप

चिया सीड्स- 2 चम्मच

शहद- 1 चम्मच

ओट्स मैंगो स्मूदी बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा आम लें, उसे धोकर छील लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब भिगोए हुए बादाम को छील लें। अब एक जार में आम के टुकड़े, ओट्स, छीले हुए बादाम और दूध डालकर अच्छे से पीस लें। अगर स्मूदी ज्यादा गाढ़ी लगे, तो आप इसमें थोड़ा दूध और डाल सकते हैं। जब यह स्मूद पेस्ट बन जाए तो इसे गिलास में निकाल लें।

इस ओट्स मैंगो स्मूदी को गार्निश करने के लिए ऊपर से चिया सीड्स, शहद और कटे हुए बादाम डाल सकते हैं। इसे ठंडा-ठंडा सर्व करना चाहते हैं तो कुछ बर्फ के टुकड़े भी मिला सकते हैं। इस तरह आप आसानी से मैंगो ओट्स स्मूदी तैयार कर सकते हैं, जो सुबह के नाश्ते के लिए अच्छी ड्रिंक साबित होगी। बच्चे अगर आम खाने से कतराते हैं तो इस तरह उन्हें स्मूदी बनाकर पिला सकते हैं।