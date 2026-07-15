किसी भी लुक को कंप्लीट करने में लिपस्टिक अहम भूमिका निभाती है। अगर सही शेड की लिपस्टिक चुनी जाए, तो यह चेहरे पर निखार ला सकती है। वहीं गलत शेड पूरे लुक को खराब कर सकता है। हालांकि आजकल बोल्ड लिपस्टिक की जगह न्यूड शेड काफी पसंद किए जा रहे हैं। ये प्रोफेशनल से लेकर कैजुअल लुक तक, लगभग हर आउटफिट और मौके पर आसानी से मैच हो जाती है। ऐसे में कुछ न्यूड शेड लिपस्टिक को आप अपने मेकअप किट में शामिल कर सकती हैं, जिसे किसी भी मौके पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

पीच न्यूड लिपस्टिक शेड

अगर आपकी स्किनटोन फेयर है, तो पीच न्यूड शेड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे डेली वियर, ब्रंच, समर आउटिंग या हल्के मेकअप लुक के साथ चुना जा सकता है। वॉर्म अंडरटोन वाले लोगों के लिए यह शेड नेचुरल लग सकता है।

पिंक न्यूड लिपस्टिक शेड

पिंक न्यूड शेड लिपस्टिक सॉफ्ट और फ्रेश लुक के लिए चुन सकती हैं। इसे आप ऑफिस, आउटिंग, कॉलेज या पार्टी लुक के लिए चुन सकती हैं। अगर आपकी स्किनटोन का अंडरटोन न्यूट्रल या कूल है, तो यह शेड एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

बेज न्यूड लिपस्टिक शेड

अगर आप मिनिमल मेकअप पसंद करती हैं, तो बेज न्यूड शेड को अपने लिपस्टिक कलेक्शन का हिस्सा जरूर बनाएं। इसे फॉर्मल इवेंट, ऑफिस या नो मेकअप लुक के साथ लगाया जा सकता है। इस लिपस्टिक शेड को आप अपने स्किनटोन के अनुसार चुनें।

ब्राउन न्यूड लिपस्टिक शेड

कुछ न्यूड शेड लिपस्टिक ऐसी होती हैं, जो हर आउटफिट पर आसानी से जा सकती हैं। ब्राउन न्यूड शेड भी इन्हीं में से एक है। इसे आप फॉर्मल गैदरिंग, आउटिंग, कॉलेज फंक्शन, फैमिली फंक्शन या खास मौके पर भी लगा सकती हैं। यह काफी एलिगेंट और अट्रैक्टिव लुक दे सकती है।

मॉव न्यूड लिपस्टिक शेड

यह लिपस्टिक शेड इंडियन स्किन टोन पर काफी नेचुरल और ग्रेसफुल लुक देती है। इसे पार्टी, डिनर, ऑफिस या खास मौके पर चुना जा सकता है। न्यूट्रल और कूल अंडरटोन वाले लोगों पर यह शेड अच्छा लग सकता है।

सही शेड चुनने पर न्यूड लिपस्टिक हर किसी पर अच्छी लग सकती है। वहीं गलत शेड पूरे लुक को खराब कर सकती है। न्यूड शेड लिपस्टिक के कई सारे ऑप्शन बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें से सही शेड चुनना मुश्किल लग सकता है। ऐसे में अपनी त्वचा के रंग को समझना जरूरी है। इसके अलावा न्यूड लिपस्टिक चुनते समय अंडरटोन का भी ध्यान रखें।

लगाने का तरीका

होंठों को एक्सफोलिएट करें।

लिप बाम का हल्की परत लगाएं।

लिप लाइनर से होंठों को आकार दें।

इसके बाद लिपस्टिक की पतली और समान परत लगाएं।

जरूरत से ज्यादा लिपस्टिक को टिशू पेपर से ब्लॉट कर लें।