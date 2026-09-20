ब्रेड का नाम आते ही सबसे पहले सैंडविच या टोस्ट का ख्याल आता है। लेकिन ब्रेड का इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। इससे कई तरह के स्वादिष्ट और आसान व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। ब्रेड की मदद से कई तरह की मिठाइयां भी बनाई जाती हैं। अगर आप सैंडविच और टोस्ट के अलावा ब्रेड से कोई अन्य रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं, तो इससे 3 तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर सकते हैं। इनमें ब्रेड पनीर टिक्की से लेकर फ्रूट चाट तक शामिल है, जिन्हें आप घर पर ही आसानी से कम समय में तैयार कर सकते हैं।

ब्रेड और पनीर टिक्की

ब्रेड और पनीर टिक्की को आप नाश्ते या शाम के स्नैक में बना सकते हैं। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी क्या है।

सामग्री

4 से 5 ब्रेड स्लाइस

150 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर

2 मध्यम उबले आलू

1 छोटा बारीक कटा प्याज

1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच हरा धनिया

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

आधा छोटा चम्मच चाट मसाला

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

टिक्की को सेंकने के लिए तेल

इस तरह झटपट बनाएं

सबसे पहले ब्रेड के किनारे निकाल लें और इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सर में हल्का पीस लें। पाउडर नहीं बनाना है। चाहें तो हाथ से भी ब्रेड को मसल सकते हैं। अब एक बड़े बर्तन में उबले हुए आलू अच्छी तरह मैश करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर, ब्रेड क्रम्ब्स, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक डालें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें।

मिश्रण को अच्छी तरह गूंथ लें। अब हाथों पर थोड़ा लगाकर मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें हथेली से दबाकर टिक्की का आकार दें। इसके बाद नॉन-स्टिक या भारी तले वाले तवे को मध्यम आंच पर गर्म कर लें। उस पर थोड़ा तेल लगाएं और टिक्कियां रखें। इन्हें सुनहरी और कुरकुरी होने तक सेंक लें। इसके बाद दूसरी तरफ पलटकर सुनहरा होने तक भून लें। तैयार ब्रेड-पनीर टिक्की को हरी चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं।

ब्रेड पिज्जा टोस्ट

सामग्री

4 ब्रेड स्लाइस

4 बड़े चम्मच पिज्जा सॉस

1 कप कद्दूकस किया हुआ मोजरेला चीज (या जरूरत अनुसार)

आधी छोटी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च

आधा छोटा बारीक कटा प्याज

2 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न

एक चुटकी काली मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच ऑरिगैने

आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स

1 से 2 बड़े चम्मच मक्खन

इस तरह झटपट बनाएं

सबसे पहले स्वीट कॉर्न को उबाल लें। इसके बाद ब्रेड के स्लाइस पर लगभग 1 बड़ा चम्मच पिज्जा सॉस समान रूप से फैलाएं। इसके ऊपर प्याज, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न डालें। सब्जियों के ऊपर कद्दूकस किया हुआ मोजरेला चीज डालें। इसके बाद ऑरिगैने, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च पाउडर छिड़क दें। अब एक भारी तले वाला तवा धीमी आंच पर 2 मिनट गर्म कर लें। तवे पर थोड़ा मक्खन लगाएं और गैस की आंच धीमी रखें।

अब तवे पर तैयार ब्रेड रखें और इसे ढक्कन से ढक दें। धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं। जब चीज अच्छी तरह पिघल जाए और ब्रेड का निचला हिस्सा हल्का सुनहरा और कुरकुरा हो जाए, तो गैस बंद करें। ब्रेड पिज्जा टोस्ट को तवे से निकालकर तुरंत गरमागरम परोस दें। चाहें तो ऊपर से थोड़ा और ऑरिगैने और चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास ओवन है, तो उसमें भी बना सकते हैं।

ब्रेड फ्रूट टोस्ट

अगर आप बच्चों के लिए ब्रेड से बनी कोई स्वादिष्ट और हेल्दी डिश की तलाश में हैं, तो ब्रेड फ्रूट चाट बना सकते हैं। इसे आप नाश्ते या शाम के हल्के स्नैक में ट्राई कर सकते हैं।

सामग्री

4 ब्रेड स्लाइस

1 केला

आधा सेब

8-10 अंगूर

3-4 स्ट्रॉबेरी (वैकल्पिक)

1-2 बड़े चम्मच शहद

1 बड़ा चम्मच मक्खन

एक चुटकी दालचीनी पाउडर

1-2 बड़े चम्मच बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स

2 बड़े चम्मच पीनट बटर या क्रीम चीज (वैकल्पिक)

ब्रेड फ्रूट टोस्ट बनाने की विधि

सबसे पहले केले और सेब को छोटे टुकड़ों में काट लें। अंगूर को दो हिस्सों में काटें और स्ट्रॉबेरी को भी छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद तवे को मध्यम से धीमी आंच पर गर्म करें। ब्रेड के दोनों तरफ हल्का मक्खन लगाएं और तवे पर रख दें। दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें। अब एक कटोरी में कटे हुए केले, सेब, अंगूर और स्ट्रॉबेरी डालें। इसमें शहद और दालचीनी पाउडर डालकर हल्के हाथ से मिला लें।

सिके हुए ब्रेड स्लाइस पर पीनट बटर या क्रीम चीज की पतली परत लगाएं। इसके ऊपर तैयार फलों को रखें और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें और तुरंत परोस दें। चाहें तो ऊपर से थोड़ी मात्रा में शहद डाल सकते हैं। इस तरह आप ब्रेड की मदद से तीन अलग-अलग और स्वादिष्ट डिश तैयार कर सकते हैं।

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