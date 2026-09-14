लगभग हर किसी के किचन में टूथपिक का एक छोटा सा डिब्बा आसानी से मिल जाएगा। टूथपिक का मुख्य रूप से काम भोजन के बाद दांतों के बीच फंसे हुए खाने के कणों को बाहर निकालकर दांतों को साफ करना होता है। लेकिन इन टूथपिक का इस्तेमाल सिर्फ दांतों तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल आप कई और तरीकों से कर सकते हैं। इसकी मदद से कई रोजमर्रा के कामों को आसान बनाया जा सकता है। ये दिखने में भले ही छोटी होती हैं, लेकिन काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं टूथपिक का इस्तेमाल दांतों को साफ करने के अलावा किन-किन कामों में किया जा सकता है।

फोन के चार्जिंग पोर्ट की सफाई

फोन के चार्जिंग पोर्ट में जेब की धूल, कपड़ों के रेशे और दूसरी गंदगी जमा हो सकती है। इससे चार्जर ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता। ऐसे में चार्जिंग पोर्ट की सफाई के लिए आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आसानी से गंदगी को निकाला जा सकता है। हालांकि, पोर्ट के किनारों के आसपास धीरे-धीरे सफाई करें, ताकि पोर्ट को नुकसान न पहुंचे।

प्लास्टिक रैप में करें इस्तेमाल

केक या किसी दूसरी नम चीज के ऊपर प्लास्टिक रैप चिपकने से बचाने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए खाने के आसपास कुछ टूथपिक सीधी लगा दें। इसके बाद उनके ऊपर प्लास्टिक रैप डालें। इससे रैप खाने की सतह को छुए बिना ही ऊपर रहेगा।

शॉवर हेड के अंदर की सफाई

कई बार शॉवर हेड के छोटे-छोटे छेदों में पानी के खनिजों की परत जमने से पानी का बहाव कम हो जाता है। ऐसे में आप शॉवर हेड के छेदों की सफाई के लिए टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपिक पर थोड़ा पानी और सफेद सिरका लगाकर शॉवर हेड या नल के छोटे छेदों में जमी गंदगी को धीरे-धीरे हटाएं।

बाथरूम का लॉक भी खोल सकते हैं

कई बार बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है, टूथपिक का मदद ली जा सकती है। दरअसल, कई अंदरूनी दरवाजों के लॉक या हैंडल के बाहर एक छोटा सा इमरजेंसी रिलीज होल होता है। इसमें टूथपिक जैसी पतली चीज डालकर लॉक खोला जा सकता है। हालांकि, यह तरीका चाबी वाले लॉक पर काम नहीं करता। इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी रिलीज होल वाले लॉक में किया जा सकता है।

ढीले कैबिनेट हिंज को ठीक करें

कैबिनेट के हिंज का स्क्रू अगर ढीला हो गया है, तो उसे बदलने के बजाय टूथपिक से ठीक किया जा सकता है। अगर स्क्रू का छेद इतना बड़ा हो गया है कि स्क्रू उसमें ठीक से पकड़ नहीं बना पा रहा है, तो उसे निकाल दें और छेद में दो टूथपिक डाल दें। इसके बाद उन्हें कैबिनेट की सतह के बराबर तोड़ दें। अब उसी छेद में स्क्रू दोबारा लगाएं। टूथपिक की लकड़ी स्क्रू को पकड़ने के लिए अतिरिक्त सहारा देगी।

छोटी गांठों को खोलने में आएगा काम

कई बार धागे, डोरी या जूते के फीतों में छोटी और बहुत कसी हुई गांठ पड़ जाती है, जिन्हें खोलना आसान नहीं होता। ऐसे में गांठ के बीच में एक टूथपिक का नुकीला सिरा धीरे से डालें और उसे हल्का-हल्का आगे-पीछे करते हुए गांठ खोलने की कोशिश करें। इससे गांठ में थोड़ी जगह बन जाती है, जिसे बाद में उंगलियों की मदद से खोला जा सकता है।

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