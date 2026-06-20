Offbeat Places in North East India: नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे पहाड़ों, झरनों, झीलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां अलग-अलग राज्यों में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मौजूद हैं। लेकिन अगर आप भीड़-भाड़ से दूर सुकून की तलाश कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ ऑफबीट जगहें भी मौजूद हैं। जहां आपको प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताने का मौका मिलेगा। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए आप यहां की इन 6 खूबसूरत जगहों पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं।

मेचुका, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश के शीयोमी जिले में स्थित मेचुका बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई एक खूबसूरत जगह है। भारत चीन सीमा के करीब स्थित यह जगह प्राचीन बौद्ध मठों और पारंपरिक आदिवासी गांवों के लिए जानी जाती है। यहां पर बहने वाली सियोम नदी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगती है। शांति और हिमालय के शानदार नजारों को देखने के लिए यहां पर घूमने का प्लान कर सकते हैं।

माजुली, असम

ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप प्रकृति, आध्यात्मिकता और अनोखी संस्कृति का अद्भुत नजारा पेश करता है। यह द्वीप सदियों पुराने वैष्णव मठों के लिए प्रसिद्ध है। जिन्हें यहां स्थानीय भाषा में सत्र कहा जाता है। यहां पर पारंपरिक मुखौटा बनाने की कला देखने लायक है। यहां की शांत लाइफस्टाइल और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने एक बार जरूर जाएं।

जुको वैली, नागालैंड-मणिपुर

नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित जुको वैली हरी-भरी पहाड़ियों, मौसमी जंगली फलों और रोमांचक ट्रेकिंग रास्तों के लिए जाना जाता है। मानसून और गर्मियों के समय यह घाटी पूरी तरह रंग-बिरंगे फूलों की चादर से ढक जाती है। एडवेंचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए यह जगह शानदार है, जहां आप प्रकृति की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं।

मावलिननॉन्ग, मेघालय

मेघालय में स्थित मावलिननॉन्ग शिलांग से करीब 90 किमी दूर स्थित है। यह छोटा-सा गांव अपनी हरियाली, रंग-बिरंगे फूलों और साफ-सुथरे वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इसे कई लोग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहते हैं। शांति और सुकून का अनुभव करना चाहते हैं तो इस जगह पर घूमने का प्लान कर सकते हैं।

लोकटक झील, मणिपुर

मणिपुर की लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। प्राकृतिक सुंदरता और तैरते हुए द्वीपों के लिए यह दुनियाभर में प्रसिद्ध है। चारों ओर हरियाली, शांति और मनमोहक नजारे पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मानसून के समय यहां की खूबसूरती दोगुना बढ़ जाती है।

उनाकोटि, त्रिपुरा

पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में स्थित उनाकोटि एक खास पर्यटन और धार्मिक स्थल है। यह जगह विशाल चट्टानी मूर्तियों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसी यह जगह इतिहास, कला और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेस्ट है।

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