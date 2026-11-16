सर्दियां आते ही भारतीय घरों में कई तरह के लड्डू बनाए जाते हैं, जिसमें तिल और गुड़ के भी लड्डू शामिल हैं। तिल की तासीर गर्म होती है और गुड़ शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। लेकिन गुड़ की जगह आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर में प्राकृतिक मिठास होती है, जो लड्डुओं को मीठा बनाने के साथ उन्हें बांधने में भी मदद करती है। वहीं, तिल के साथ बादाम और इलायची मिलाने से इनका स्वाद और बेहतर हो जाता है।

तिल और खजूर के लड्डू बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। इसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें कौन-कौन सी चीजें मिलाएं और बनाने का तरीका।

तिल और खजूर के लड्डू बनाने के लिए सामग्री

1 कप सफेद तिल

1 कप बीज निकाले हुए खजूर

10-12 बादाम

8-10 काजू

1 से 2 छोटे चम्मच घी

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा (वैकल्पिक)

घर पर इस तरह बनाएं तिल और खजूर के लड्डू

सबसे पहले एक कड़ाही लें और उसे धीमी आंच पर गर्म करें। अब इसमें सफेद तिल डालकर लगातार चलाते हुए भूनें। तिल ज्यादा न जलें। जब इसका रंग हल्का सुनहरा होने लगे और अच्छी खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें। भुने हुए तिल को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें। अब खजूर लें और उनके बीज निकाल लें। अगर खजूर थोड़े सख्त हों, तो उन्हें 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगो सकते हैं। इसके बाद पानी अच्छी तरह निकाल लें। अब खजूर को मिक्सर में डालकर दरदरा या मुलायम पेस्ट बना लें।

अब उसी कड़ाही में एक छोटा चम्मच घी डालें। इसमें बादाम और काजू डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इन्हें ठंडा होने के बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें या दरदरा कूट लें। इससे लड्डुओं में हल्का कुरकुरापन आ जाता है। अब एक बड़े बर्तन में भुने हुए तिल, खजूर का पेस्ट, कटे हुए बादाम और काजू डालें। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर और नारियल का बुरादा मिलाएं। सभी चीजों को हाथों या चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिला लें। अगर मिश्रण ज्यादा सूखा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा घी मिला सकते हैं।

जब सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाए, तो हाथों पर हल्का घी लगाएं। अब मिश्रण से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेकर गोल लड्डू बना लें। इसी तरह पूरे मिश्रण के लड्डू तैयार कर लें। इन्हें कुछ देर प्लेट में रख दें, ताकि इनका आकार अच्छी तरह सेट हो जाए। इस तरह आप घर पर झटपट स्वादिष्ट तिल और खजूर के लड्डू बना सकते हैं।

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