चेहरे का ध्यान रखने के लिए लोग तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही पार्लर जाकर ग्लोइंग त्वचा के लिए ब्लीच, स्क्रब से लेकर मसाज तक करवाते हैं। मसाज की बात करें तो आप घर पर भी आसानी से मसाज क्रीम बना सकते हैं। घर पर बनाई गई मसाज क्रीम ज्यादा सुरक्षित होती है और यह त्वचा को कई तरह से लाभ पहुंचा सकती है।

चेहरे को मुलायम और हाइड्रेटेड रखने के लिए आप घर पर ओट्स और एलोवेरा से मसाज क्रीम बना सकते हैं। यह त्वचा को नमी देने और रूखेपन को कम करने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं घर पर किस तरह बनाएं ये मसाज क्रीम।

सामग्री

1 चम्मच बारीक पिसा ओट्स

1 चम्मच एलोवेरा जेल

आधा चम्मच शहद

2-3 बूंद ग्लिसरीन

1-2 चम्मच गुलाब जल

मसाज क्रीम बनाने का तरीका

सबसे पहले ओट्स को मिक्सर में पीसकर बहुत महीन पाउडर बना लें। अब एक साफ कटोरी में एलोवेरा जेल और शहद डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद इसमें बारीक पिसा हुआ ओट्स और 2-3 बूंद ग्लिसरीन डालें। अंत में थोड़ा-थोड़ा गुलाब जल डालते हुए इसे अच्छे से मिलाएं। मिश्रण न ज्यादा गाढ़ा और न ही बहुत पतला होना चाहिए।

त्वचा पर लगाने का तरीका

मसाज क्रीम लगाने से पहले चेहरे को किसी माइल्ड क्लींजर से साफ करके हल्के हाथों से सुखा लें। अब तैयार मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगा लें। इसके बाद उंगलियों के पोरों की मदद से हल्के हाथों से गोलाकार दिशा में 3-5 मिनट मसाज करें। ध्यान रहे कि आंखों के आसपास के हिस्से और होंठों पर इसे नहीं लगाना है। मसाज करने के बाद इसे करीब 10 मिनट चेहरे पर लगा रहने दें। फिर सामान्य पानी से चेहरा धो लें और त्वचा के अनुसार मॉइस्चराइजर लगा लें।

कब करें इस्तेमाल

इस प्राकृतिक मसाज क्रीम का इस्तेमाल शाम या रात में चेहरा साफ करने के बाद करना चाहिए। दरअसल, दिनभर धूल-मिट्टी और पसीने के संपर्क में रहने के बाद त्वचा रूखी या थकी हुई महसूस होती है, ऐसे समय में त्वचा को नमी देने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा असरदार साबित हो सकता है।

हफ्ते में कितनी बार लगाएं

इस मिश्रण को हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल करना पर्याप्त है।

फायदे

इसमें मौजूद एलोवेरा, शहद और ग्लिसरीन त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, जिससे रूखी त्वचा मुलायम महसूस हो सकती है।

ध्यान रखें ये बातें

इस मसाज क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

जलन, खुजली, लालिमा या सूजन होने पर तुरंत धो लें।

ओट्स को मोटा पीसकर चेहरे पर रगड़ने से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। अपनी त्वचा पर किसी भी तरह का बदलाव करने या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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