बाथरूम घर का वह हिस्सा होता है, जिसे व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी होता है। लेकिन छोटे बाथरूम को व्यवस्थित रखना काफी मुश्किल काम होता है। जगह की कमी के चलते शैंपू, साबुन, फेशवॉश, तौलिये, बाल्टी, मग और सफाई से जुड़ी चीजें रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती। कई बार लोग अतिरिक्त रैक या कैबिनेट लगवाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसके लिए दीवार में ड्रिलिंग करवानी पड़ती है। किराये के घर में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा करना हमेशा संभव नहीं होता। इसके अलावा ड्रिलिंग और तोड़फोड़ में समय और पैसा भी खर्च होता है। हालांकि, कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप बिना ड्रिलिंग और तोड़फोड़ के ही बाथरूम में जगह बढ़ा सकते हैं।

1- सक्शन कप वाले शेल्फ

बाथरूम में कंडीशनर, साबुन, शैंपू और फेसवॉश की बोतलें रखने के लिए अक्सर जगह की कमी होती है। ऐसे में आप सक्शन कप वाले शेल्फ लगवा सकते हैं। इन्हें दीवार में छेद किए बिना टाइल्स या कांच जैसी चिकनी सतह पर रखा जा सकता है। बाजार में अलग-अलग आकार और डिजाइन के सक्शन कप शेल्फ उपलब्ध हैं, आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार खरीद सकते हैं।

2- ओवर-द-डोर ऑर्गेनाइजर

छोटे बाथरूम में दरवाजे के पीछे की जगह अगर खाली है, तो उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह का इस्तेमाल तौलिये, सफाई के कपड़े और रोजाना इस्तेमाल होने वाली हल्की चीजें रख सकते हैं। इसके लिए ओवर-द-डोर हुक या ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करें। इन्हें दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर आसानी से लगाया जा सकता है। इनमें कई हुक या छोटे-छोटे खांचे बने होते हैं, जहां तौलिए, लूफा, बाथरोब और दूसरे सामान टांगे जा सकते हैं। अगर दरवाजे के पीछे पर्याप्त जगह है, तो कई खानों वाले हैंगिंग ऑर्गेनाइजर का विकल्प भी चुन सकते हैं।

3- सिंक के नीचे की जगह करें इस्तेमाल

अक्सर बाथरूम के सिंक के नीचे काफी जगह खाली रहती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। आप इस जगह को छोटे स्टोरेज एरिया में बदल सकते हैं। इसके लिए किसी तरह की ड्रिलिंग या तोड़फोड़ की जरूरत नहीं होती है। सिंक के नीचे फिट होने वाला छोटा एडजस्टेबल रैक या स्लाइडिंग ऑर्गेनाइजर खरीद सकते हैं। इसमें आप टॉयलेट क्लीनर, अतिरिक्त साबुन, टिश्यू पेपर, सफाई के ब्रश और दूसरे जरूरी सामान रख सकते हैं।

4- कोने वाली स्टैंडिंग रैक लगाएं

अगर बाथरूम के कोने खाली हैं, तो वहां स्टैंडिंग कॉर्नर रैक रख सकते हैं। यह बिना ड्रिलिंग के अतिरिक्त सामान रखने का आसान तरीका है। बाजार में प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के कई तरह के कॉर्नर रैक उपलब्ध हैं। इनमें से दो से चार शेल्फ हो सकती हैं। आप अपनी जरूरत और जगह के अनुसार चुन सकते हैं।

5- मल्टीपर्पज हुक और हैंगिंग बास्केट

रैक लगाने के अलावा आप मल्टीपर्पज हुक और हैंगिंग बास्केट भी लगा सकते हैं। इन्हें टाइल्स, कांच या दूसरी उपयुक्त चिकनी सतह पर चिपकाया जा सकता है। इन हुक पर आप तौलिए, लूफा, बाथ ब्रश और हल्की टोकरी टांग सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में साबुन, छोटे शैंपू और दूसरी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें रख सकते हैं।

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