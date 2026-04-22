कई बार सुबह के समय यह समझ नहीं आता की कम समय में कौन सा नाश्ता तैयार किया जाए। जल्दी-जल्दी की भागदौड़ में ऐसा विकल्प ढूंढना मुश्किल हो जाता है जो स्वादिष्ट भी हो, पौष्टिक भी हो और बनाने में ज्यादा समय भी न ले। खासकर ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए और उन घरों में जहां बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां यह समस्या और भी ज्यादा आम हो जाती है। ऐसे में हर सुबह चिंता रहती है कि ऐसा क्या बनाया जाए जो जल्दी तैयार हो जाए, सबको पसंद भी आए और सेहत के लिए भी अच्छा हो।

अगर आप भी ऐसे ही आसान और जल्दी बनने वाले नाश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। दरअसल, कई ऐसे नाश्ते हैं जिन्हें बहुत कम समय में बनाया जा सकता है और साथ ही ये हेल्दी भी होते हैं। खास बात यह है कि इन नाश्तों को बनाने के लिए गैस या चूल्हे की भी जरूरत नहीं पड़ती, जिससे सुबह का काम और भी आसान हो जाता है।

1- फलों के साथ ओवरनाइट ओट्स

दूध और दही में रातभर भिगोए हुए क्रीमी ओट्स एक ठंडा और आरामदायक नाश्ता हो सकता है। यह स्वाद में पुडिंग जैसा लगता है, लेकिन हल्का और सेहतमंद होता है।

ओट्स और फलों के लिए सामग्री

आधा कप रोल्ड ओट्स

आधा कप दूध

1/4 कप सादा दही

1 छोटा चम्मच शहद

आधा केला (कटा हुआ)

1/4 कप कटे हुए स्ट्रॉबेरी या अन्य बेरीज

1 छोटा चम्मच चिया सीड्स

थोड़े से नट्स (वैकल्पिक)

फलों वाला ओट्स बनाने की विधि

एक जार या कटोरे में ओट्स, दूध, दही, शहद और चिया सीड्स डाल दें। सभी चीजों को अच्छे से मिला दें। इसे ढककर रातभर फ्रिज में रख दें। सुबह इसे निकालकर एक बार अच्छे से चला लें। ऊपर से केला, स्ट्रॉबेरी और नट्स डाल दें और सर्व करें।

2- दही फ्रूट परफेट

दही फ्रूट परफेट रंग-बिरंग, क्रीमी और हल्का मीठा होता है, जिसमें अलग-अलग लेयर होती हैं। यह देखने में आकर्षक लगता है और इसे बनाना भी काफी आसान है।

दही परफेट बनाने की सामग्री

1 कप सादा दही या ग्रीक योगर्ट

आधा कप कटे हुए मिश्रित फल

3 बड़े चम्मच ग्रेनोला या म्यूसली

1 छोटा चम्मच शहद या मेपल सिरप

1 बड़ा चम्मच बीज (वैकल्पिक)

थोड़े से नट्स (वैकल्पिक)

दही फ्रूट परफेट बनाने की विधि

एक बाउल में सबसे नीचे दही की एक परत डालें। फिर ऊपर से कटे हुए फलों की परत लगाएं। इसके ऊपर ग्रेनोला या म्यूसली छिड़कें। इसी तरह परतें बनाते हुए बाउल को भर दें। ऊपर से शहद या मेपल सिरप डालें और चाहें तो बीज या नट्स से गार्निश कर सकते हैं। अब इसे तुरंत सर्व कर दें।

3- पीनट बटर बनाना टोस्ट

सुबह में आप पीनट बटर बनाना टोस्ट भी बना सकते हैं। यह आसान, भरपेट और हल्का मीठा नाश्ता होता है जिसे बनाना काफी आसान है।

पीनट बटर बनाना टोस्ट सामग्री

2 स्लाइस होलमील ब्रेड

2 बड़े चम्मच पीनट बटर

1 केला कटा हुआ

1 छोटा चम्मच शहद (वैकल्पिक)

एक चुटकी दालचीनी पाउडर (वैकल्पिक)

थोड़ा सा चिया सीड्स या क्रश किए हुए नट्स (वैकल्पिक)

बनाने की आसान विधि

ब्रेड को हल्का टोस्ट करके कुरकुरा कर लें या फिर ऐसे ही दोनों ब्रेड स्लाइस पर समान रूप से पीनट बटर लगा दें। ऊपर से केले के स्लाइस सजाकर रखें। अब शहद, दालचीनी पाउडर और चिया सीड्स या क्रश किए हुए नट्स डाल दें। अब इसे सर्व कर सकते हैं।

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