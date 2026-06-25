हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा-पाठ करती हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त कर सकता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून, गुरुवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से पापों का नाश होता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर लोग अपने सगे-संबंधियों और प्रियजनों को संदेश भेजकर निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं भी देते हैं। अगर आप भी इस अवसर पर बधाई संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां से आइडिया ले सकते हैं।

1- विष्णु जिनका नाम हो,

वैकुंठ जिनका धाम हो,

निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर,

श्रीहरि को शत-शत प्रणाम

निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं

2- शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं।

विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।

लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं।

वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।

निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं

3- भक्ति, धर्म और संयम का पावन पर्व है एकादशी,

ये पवित्र दिन आपके जीवन में भी लाए उजाला।

आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं

4- निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य आपके जीवन में लाए सकारात्मकता,

और ऊर्जा, समृद्धि में होती रहे बढ़ोतरी,

यही कामना है श्रीहरि विष्णु से

पूरे परिवार को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं

5- यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम।

निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।

6- वैरागी बने तो जग छूटे,

सन्यासी बने तो छूटे शरीर,

नारायण से स्नेह हो जाए,

तो छूट जाए आने-जाने की माया

निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं

7- भगवान विष्णु की बनी रहे आप पर छाया

पलट दे जो आपकी किस्मत की काया

मिले आपको वो सब इस जिंदगी में

जो कभी किसी ने भी ना है पाया

शुभ निर्जला एकादशी

8- कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।

प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः

पूरे परिवार को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं

9- ताल बजे, मृदंग बजे,

बजे हरि की वीणा।

निर्जला एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं

10- कोई दौलत का दीवाना,

कोई शोहरत का दीवाना,

शीशे सा मेरा दिल,

मैं तो सिर्फ कृष्ण का दीवाना

निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं

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