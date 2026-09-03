भागदौड़ भरी जिंदगी से एक समय के बाद जब लोग थक जाते हैं, तो सुकून की तलाश में हिल स्टेशन, समुद्र किनारे या अपनी पसंदीदा जगह पर छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। छुट्टियों के दौरान आमतौर पर लोग आराम के लिए बेहतर होटल, अच्छा खाना और सुविधाजनक सफर ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आराम के बजाए असुविधाओं के बीच छुट्टियां मनाएं, तो क्या आप ऐसे वेकेशन पर जाने के बारे में सोचेंगे। शायद आपको यह बेफिजूल लगे लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक नया और मजेदार ट्रैवल आइडिया चर्चा में है, जिसे ‘रिवर्स वेकेशन’ कहा जा रहा है। यह आराम और सुविधाओं वाली छुट्टियों से बिल्कुल उलट है। इसमें लोग जानबूझकर ऐसी जगह घूमने जाते हैं, जहां उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तुलना में कम सुविधाएं मिलें। इसके पीछे सोच यह है कि कुछ समय के लिए आराम और असुविधाओं से दूर रहने पर हम अपनी सामान्य जिंदगी को एक नए नजरिए से देख सकते हैं।

‘रिवर्स वेकेशन’ क्या पसंद करते हैं लोग

‘रिवर्स वेकेशन’ में लोग समुद्र किनारे बने आलीशान रिसॉर्ट, इनफिनिटी पूल और स्वादिष्ट नाश्ते के बजाए दूर-दराज गांवों, साधारण होमस्टे, बिजली और आधुनिक सुविधाओं से दूर बने छोटे कॉटेज या ऐसी जगहों पर जाने पर सुझाव दिया जाता है, जहां आधुनिक सुविधाएं कम हों। इस ट्रेंड की खासियत शायद जगह से ज्यादा उस अनुभव में है। जब आपको तुरंत खाना मांगने, कपड़े धुलवाने या आलीशान बाथरूम जैसी सुविधाएं नहीं मिलती, तो घर लौटने के बाद रोजमर्रा की छोटी-छोटी सुविधाओं की अहमियत ज्यादा महसूस हो सकती है। इस लिहाज से ‘रिवर्स वेकेशन’ का विचार चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखना या साइलेंट रिट्रीट जैसे अनुभवों से भी मिलता-जुलता है। इन जगहों पर भी लोगों को अपनी रोज की आदतों और दिनचर्या से कुछ समय के लिए दूर किया जाता है, ताकि वे खुद के बारे में सोच सकें और अपने जीवन को नए तरीके से समझ सकें।

‘रिवर्स वेकेशन’ को अपनाने की वजह

यह विचार पूरी तरह नया नहीं है। जापान और थाईलैंड में लोग अपनी इच्छा से ताबूत में लेटने जैसी गतिविधियां भी करते हैं। इसे भी जीवन की नश्वरता को समझने और जिंदगी की अहमियत को महसूस करने के एक तरीके के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह, यात्रा को भी लंबे समय से खुद में बदलाव लाने वाला अनुभव माना जाता रहा है। लोग यात्रा के दौरान खुद को समझने, किसी दुख से उबरने या बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और आदतों से कुछ समय के लिए दूर होने की कोशिश करते हैं। हालांकि, जानबूझकर असुविधा को अपनाने का एक नुकसान भी हो सकता है, खासकर तब जब इसे हद से ज्यादा किया जाए या सोशल मीडिया पर एक चैलेंज की तरह लिया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या असुविधा अपने आप में फायदेमंद होती है। या फिर किसी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उसके पीछे की सोच, परिस्थितियां और असुविधा की सही मात्रा ज्यादा मायने रखती है। आखिरकार, अगर असुविधा जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो यात्रा किसी अच्छे अनुभव के बजाए सिर्फ परेशानी बनकर रह सकती है।

अपनी इच्छा से थोड़ी देर के लिए असुविधा चुनना

इस बारे में द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अथुल राज से बात की तो उन्होंने बताया, “हम बहुत जल्दी आराम और सुविधाओं के आदी हो जाते हैं। अगर हमारे पास एसी, घर पर खाना मंगाने की सुविधा, गूगल मैप्स, कैब, तेज इंटरनेट और लगभग हर चीज तुरंत हासिल करने का विकल्प हो, तो कुछ समय बाद हम इन्हें सुविधाएं या विशेषाधिकार मानना बंद कर देते हैं। ये हमारी जरूरत और उम्मीद बन जाती हैं। इसलिए जब हम थोड़े समय के लिए जानबूझकर इन सुविधाओं से दूर होते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कितनी चीजें आसानी से मिल रही हैं।”

अपनी इच्छा से असुविधा चुनने की भी एक खास बात है। यहां आप किसी चीज से वंचित नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि कुछ समय के लिए अलग तरह से जिंदगी जीने का फैसला खुद कर रहे हैं। इससे मन में यह भरोसा पैदा हो सकता है कि ‘अगर चीजें सुविधाजनक नहीं भी हैं, तब भी मैं उन्हें संभाल सकता हूं।’ अथुल राज के अनुसार, मनोवैज्ञानिक रूप से यह अनुभव उपयोगी हो सकता है, क्योंकि असल जिंदगी में हमारे पास हर परिस्थिति को नियंत्रित करने का विकल्प नहीं होता। जब हम जानबूझकर कुछ समय के लिए असुविधा का सामना करना सीखते हैं, तो अनिश्चित परिस्थितियां हमें थोड़ी कम डरावनी लग सकती हैं। हालांकि, उनका कहना है कि सिर्फ असुविधा को अपने आप में कोई थेरेपी नहीं माना जा सकता। असली फायदा इस बात से हो सकता है कि उस असुविधा का सामना करते हुए हम अपने बारे में क्या सीखते हैं।

स्वस्थ चुनौती और बेवजह का तनाव

राज कहते हैं कि, “मेरे लिए इस तरह की यात्रा के पीछे की सोच बहुत मायने रखती है।” अगर आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से अलग कुछ अनुभव करने की इच्छा से ऐसा कर रहे हैं, तो यह अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पूरे समय यही सोचते रहें कि आपका अनुभव कितना कठिन है, इसे सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है या आपकी छुट्टी किसी दूसरे व्यक्ति की छुट्टी से ज्यादा ‘मुश्किल’ है, तो आप अपने लिए एक और तरह का दबाव पैदा कर रहे हैं। इसमें एक व्यवहारिक अंतर भी समझना जरूरी है। राज के अनुसार, किसी यात्रा में थोड़ी असुविधा होना अलग बात है, जबकि उससे पूरी तरह परेशान और तनाव में आ जाना अलग बात है। अगर आपकी नींद खराब हो रही है, आप खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपनी शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हैं या पूरी यात्रा के दौरान तनाव में हैं, तो यह सवाल करना जरूरी है कि आखिर आपको इससे क्या हासिल हो रहा है। हम अक्सर ‘मानसिक मजबूती’ जैसे शब्दों का बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं। मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को लगातार ज्यादा से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में डालते रहें। कई बार मानसिक मजबूती यह समझने में भी है कि कोई चीज आपके लिए सही नहीं है और फिर अपना रास्ता बदल लेना ही बेहतर है।

रिवर्स वेकेशन को सार्थक कैसे बनाएं

अथुल राज सुझाव देते हैं कि सबसे पहले यह सोचें कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की किस चीज से कुछ समय के लिए दूर जाना चाहते हैं, न कि यह कि अपनी छुट्टी को कितना मुश्किल बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर समय ऑनलाइन रहता है, तो उसके लिए कुछ समय फोन से कुछ समय दूर रहना फायदेमंद हो सकता है। अगर किसी की पूरी जिंदगी एक तय शेड्यूल के हिसाब से चलती है, तो वह बिना किसी प्लान या तय कार्यक्रम के कुछ दिन बिता सकता है। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति हर काम में सुविधाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है, तो वह कुछ समय ऐसी जगह रहकर देख सकता है, जहां काम धीरे-धीरे होते हैं और सब कुछ पहले से तय नहीं होता।

किसके लिए सही और किसे नहीं अपनाना चाहिए

राज का कहना है कि, ” इस अनुभव का सबसे उपयोगी हिस्सा अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना हो सकता है। किस बात से मुझे गुस्सा या चिढ़ हुई। मुझे किस चीज की कमी महसूस हुई, मुझे किन चीजों के बारे में एहसास हुआ कि मैं इनके बिना भी रह सकता हूं, ये बातें इस बात से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि आपकी छुट्टी कितनी मुश्किल थी।” राज इस तरह की छुट्टी को उन लोगों के लिए सही नहीं मानते, जो पहले से ही बहुत थके हुए हैं, तनाव और बर्नआउट से गुजर रहे हैं, शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं या जिंदगी के किसी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी और चुनौती के बजाए आराम और खुद को संभालने के लिए समय चाहिए। साथ ही, सादगी अपनाने और जानबूझकर खुद को सुविधाओं से वंचित रखने के बीच एक बारीक अंतर है। सिर्फ इसलिए कि कोई छुट्टी मुश्किल है, यह जरूरी नहीं कि वह सार्थक भी हो।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बात किए गए विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है।

यह भी पढ़ें

क्या है ‘फूड डिवोर्स’, खाने की पसंद कैसे रिश्ते में बढ़ा सकती है दूरी

