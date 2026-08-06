हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर होता है कि हम कोई नए जूते-सैंडल, चप्पल या कोई भी फुटवियर पहनते हैं और वो आरामदायक नहीं होता है। ऐसे में लगातार रगड़ने से पैरों में कट, छाला या हल्की चोट लग जाती है। अगर ये चोट गहरी नहीं है और कोई गहरा घाव नहीं हुआ है तो आप घर पर कुछ घरेलू उपाय अपनाकर राहत पा सकते हैं। ऐसे में जब भी आपके साथ यह दिक्कत हो तो आपको पता होना चाहिए आखिर अब करें क्या, यहां इसके बारे में जानकारी दी गई है।

सबसे पहले घाव को साफ करें

अगर कभी आपके पैर में फुटवियर की वजह से कट लग जाए तो सबसे पहले उस जगह को साफ पानी से धो लें। फिर हल्के साबुन से आसपास की त्वचा साफ करें। इससे धूल, गंदगी और बैक्टीरिया हटाने में मदद मिलती है।

फिर करें ठंडी सिकाई करें

अगर कट लगने की वजह से आपको जलन या सूजन महसूस हो रही है, तो साफ कपड़े में बर्फ लपेटकर 5-10 मिनट तक प्रभावित जगह पर रखें। एक बात का ख्याल रखें कि बर्फ को सीधे त्वचा पर न लगाएं। ठंडी सिकाई से दर्द और सूजन दोनों कम हो सकते हैं।

एलोवेरा जेल लगाएं

आप प्रभावित जगह पर ताजा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। इसमें ठंडक पहुंचाने वाले गुण होते हैं। इसे साफ घाव के आसपास हल्के हाथ से लगाया जा सकता है। इससे त्वचा को आराम मिल सकता है। साथ ही जलन कम महसूस हो सकती है।

नारियल तेल का इस्तेमाल

अगर घाव बहुत गहरा नहीं है और त्वचा केवल रगड़ से छिल गई है, तो आप वहां पर थोड़ा सा नारियल तेल लगा सकते हैं। यह त्वचा को मुलायम रखने में मदद करता है। सूखापन कम करता है।

घाव को ढककर रखें

अगर कट ऐसी जगह है जहां जूते की रगड़ बार-बार लग सकती है, तो उस पर साफ बैंडेज लगा लें। इससे घाव सुरक्षित रहेगा। जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। बैंडेज को रोज बदलें।

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

कट गहरा हो। घाव के आसपास ज्यादा लालपन, सूजन या पस दिखाई दे। अगर आपको डायबिटीज है या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। घाव 2-3 दिन में ठीक होने की बजाय और बिगड़ने लगे।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बताए गए घरेलू उपाय हल्की रगड़, छिलने या छोटे कट की स्थिति के लिए हैं। यदि घाव गहरा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।