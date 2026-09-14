कपड़े, किचन के सामान या अन्य उपयोगी चीजों को बाजार से लाने के बाद लोग अक्सर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। यह चीजें साफ सुथरी दिखती हैं और अच्छे से पैक होती हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि ये चीजें पहले से साफ हैं तो इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें बाजार या ऑनलाइन खरीदने के बाद भी धोना जरूरी होता है।

इन चीजों पर पैकिंग और डिलीवरी के दौरान धूल-मिट्टी जम सकती है। कुछ चीजों में अतिरिक्त रंग भी हो सकता है, जो बिना धोए इस्तेमाल करने पर दूसरे कपड़ों या फर्नीचर पर लग सकता है। आइए जानते हैं किन-किन चीजों को खरीदने के बाद इस्तेमाल करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर धोना चाहिए।

1- बेडशीट और बिस्तर की चीजें

नई बेडशीट, कंबल, तकिए के कवर और दूसरी बिस्तर की चीजों पर फैक्ट्री या सामान पहुंचाने के दौरान कुछ रसायन और धूल-मिट्टी रह सकती है। ये चीजें सोते समय सीधे आपकी त्वचा के संपर्क में रहती हैं, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने से पहले जरूर धोना चाहिए। इसके साथ ही धोने और सुखाने से नई बेडशीट पर पड़ी सिलवटें भी काफी हद तक निकल जाती हैं।

2- तौलिए

नए तौलिए देखने में मुलायम और साफ लगते हैं, लेकिन इनके कपड़े पर निर्माण के दौरान धूल और बैक्टीरिया रह सकते हैं। इसलिए इस्तेमाल से पहले तौलियों को जरूर धोना चाहिए, ताकि गंदगी और संभावित कीटाणु हट जाएं। नहाने के बाद साफ शरीर पर बिना धुला तौलिया इस्तेमाल करने से त्वचा पर गंदगी या बैक्टीरिया के संपर्क में आने का खतरा हो सकता है। ऐसे में तौलिए की कितनी भी अच्छी पैकिंग की गई हो या ये दिखने में चाहे जितना साफ लगें लेकिन इस्तेमाल करने से पहले एक बार जरूर धो लेना चाहिए।

3- किचन के बर्तन और सामान

किचन के बर्तन और अन्य जो भी सामान खरीदकर लाते हैं उनका इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है। प्लेट, चम्मच, चाकू, कटिंग बोर्ड और खाना रखने वाले डिब्बों को पहली बार इस्तेमाल करने से पहले धोना जरूरी होता है। इससे पैकिंग, डिलीवरी या दुकान में रखे रहने के दौरान जमा हुई धूल, इन्हें बनाने के दौरान बचे कुछ रसायन या अन्य चीजें साफ हो जाती हैं।

4- नए कपड़े

अक्सर लोग कपड़े खरीदने के बाद उन्हें बिना धोए ही पहन लेते हैं। साड़ी, कुर्ती, जींस, कुर्ता से लेकर अन्य कपड़ों को बिना धोए नहीं पहनना चाहिए। इन पर धूल-मिट्टी के साथ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ऐसे में धोने से गंदगी और धूल-मिट्टी साफ हो सकती है।

5- किचन के कपड़े

बाथरूम के तौलियों की तरह ही किचन के कपड़े भी साफ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें बिना धोए इस्तेमाल किया जाए। इन्हें खासकर पहली बार इस्तेमाल करने से पहले धोना चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथों और खाने दोनों के संपर्क में आ सकते हैं। इससे बैक्टीरिया फैलने का खतरा कम रहता है और साथ ही धूल-मिट्टी भी साफ हो जाती है।

6- बच्चों के खिलौने

छोटे बच्चों को खिलौने मुंह में डालने की आदत होती है। ऐसे में जब भी नया खिलौना खरीदें तो उसे अच्छी तरह साफ जरूर करें। बोतल, पेसिफायर और कंबल जैसी चीजों को इस्तेमाल करने से पहले एक बार जरूर धो लें। बच्चों के खिलौनों और अन्य चीजों को गुनगुने पानी से धोया जा सकता है।

7- पानी की बोतल और लंच बॉक्स

पानी की बोतल और लंच बॉक्स में पैकिंग स्टोर में रखे रहने या सामान को छूने के दौरान इन पर धूल-मिट्टी और अन्य गंदगी लग सकती है। इसलिए इनमें पानी या खाना रखने से पहले गर्म पानी और हल्के साबुन से साफ करके अच्छी तरह सुखाने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए।

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