नौकरी के लिए आजकल बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने-अपने घरों से दूर किसी शहर में जाकर रह रहे हैं। जब शुरू-शुरू में हम नई नौकरी के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाले होते हैं तो एक्साइटमेंट के साथ-साथ घबराहट भी होती है। नया घर, नया ऑफिस और अनजान शहर में जिंदगी शुरू करना आसान नहीं होता है। ऐसे में सिर्फ सामान पैक करके निकल जाना काफी नहीं है। घर छोड़ने से पहले कुछ जरूरी चीजों की तैयारी कर लेने से नए शहर में शुरुआत काफी आसान हो सकती है।

ऑफिस के पास घर लेना ही हमेशा सही नहीं

घर चुनते समय सिर्फ किराया न देखें। ऑफिस तक आने-जाने का समय, ट्रांसपोर्ट की अवेलिबिलिटी, रात में इलाके की स्थिति, आसपास किराना/मेडिकल स्टोर और पानी-बिजली की स्थिति भी देखें। कई बार ऑफिस से 5 किमी दूर सस्ता घर लेने पर रोज आने-जाने में 2-3 घंटे निकल जाते हैं।

मकान देखने से पहले ये सवाल पूछें

घर पसंद आने पर तुरंत एडवांस न दें। इससे पहले इन बातों पर भी गौर करें- बिजली का बिल अलग है या किराए में शामिल है। पानी 24 घंटे आता है या टाइमिंग है। घर लेने के बाद मेंटेनेंस कौन देगा? ये भी पता करें कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है और वापसी की शर्त क्या है? इसके अलावा नोटिस पीरियड कितना है और ब्रोकरेज कितना लगेगा, यह भी पता कर लें। घर में इंटरनेट कनेक्शन लग सकता है या नहीं, ये जानना भी जरूरी है। मकान और सामान की फोटो/वीडियो बनाकर रखना भी अच्छा है, खासकर शिफ्टिंग के समय घर में पहले से मौजूद टूट-फूट का रिकॉर्ड रखने के लिए।

पहले महीने का पूरा बजट निकालें

नई नौकरी लगने के बाद अगर घर किराए पर लेने का सोच रहे हैं तो सिर्फ मासिक किराया देखकर बजट न बनाएं। इसमें डिपॉजिट, ब्रोकरेज, शिफ्टिंग खर्च, बिजली-पानी, इंटरनेट, खाना, ऑफिस आने-जाने का खर्च और रोजमर्रा का सामान जोड़ें। नए शहर में पहले महीने अचानक कई खर्च निकल सकते हैं, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे अलग रखना समझदारी है।

जरूरी दस्तावेज फोन में ही नहीं रखें

आधार, PAN, नौकरी से जुड़े दस्तावेज, बैंक की जानकारी, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जैसे जरूरी कागजात की डिजिटल कॉपी सुरक्षित क्लाउड/ईमेल में और जरूरत के मुताबिक कुछ प्रिंट कॉपी रखें। सिर्फ मोबाइल की गैलरी में दस्तावेज रखने पर अचानक जरूरत पड़ने पर दिक्कत हो सकती है।

नए शहर में पहुंचने से पहले आसपास की जरूरी जगहें खोजें

घर फाइनल करने से पहले Google Maps पर मेडिकल स्टोर, अस्पताल/क्लिनिक, किराना, ATM, पुलिस स्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लोकेशन देख लें। इससे जरूरत पड़ने पर नए इलाके में भटकना नहीं पड़ेगा।

खाना बनाने का फैसला पहले करें

अगर रोज खाना बनाने की आदत नहीं है तो पहले ही तय करें कि टिफिन, मेस, PG food या खुद खाना—कौन सा विकल्प बजट और समय के हिसाब से बेहतर रहेगा। नए शहर में शुरुआती दिनों में खाना सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीजों में से एक बन सकता है।

घरवालों को सिर्फ पता नहीं, पूरा एड्रेस दें

जब भी नए शहर में शिफ्ट करें तो नए घर का पूरा पता, मकान मालिक/PG मैनेजर का नंबर और आसपास की पहचान वाली जगह परिवार के किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ शेयर करके रखें।

पहली बार अकेले रह रहे हैं तो “बैकअप प्लान” रखें

नए शहर में पहले से सोच लें कि अगर कमरा पसंद न आए, नौकरी का प्लान बदल जाए या अचानक घर लौटना पड़े, तो आपके पास कम से कम कुछ दिनों का वैकल्पिक ठिकाना और यात्रा के पैसे हों।

पूरा घर एक साथ न भर लें

शुरुआत में सिर्फ जरूरी सामान ले जाएं। नए शहर में रहने के बाद पता चलेगा कि आपको क्या-क्या चाहिए। इससे शिफ्टिंग का खर्च और सामान दोनों कम रहेंगे।

नए शहर में सिर्फ नौकरी नहीं, अपना रूटीन भी सेट करें

ऑफिस, घर और आने-जाने के बीच पूरा समय न निकल जाए। आसपास की जगहों, बाजार और लोगों से धीरे-धीरे परिचित हों। नया शहर अपना लगने में समय लगता है, इसलिए शुरुआत में असहज महसूस होना बिल्कुल सामान्य है।

नए शहर में नौकरी के लिए शिफ्ट होना सिर्फ सामान पैक करने का काम नहीं है—घर, बजट, सुरक्षा, दस्तावेज और रोजमर्रा की जिंदगी की पहले से तैयारी आपको शुरुआती महीनों की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है।