Blouse Sleeves Design: शादी से लेकर फेस्टिव सीजन में पहनने के लिए साड़ी बेस्ट ऑप्शन होती है। साड़ी चाहे जैसी भी हो अगर आप ब्लाउज स्टाइलिश सिलावा लेती हैं तो साड़ी का लुक अपने आप ही अच्छा दिखने लगता है। सिंपल साड़ी हो या सस्ती साड़ी हो अगर उसका ब्लाउज आपने ट्रेंडी बनवा लिया तो लोग भी आकर पूछते हैं कि ये कहां से बनवाया है। ब्लाउज की बाजू का डिजाइन बदलते ही साड़ी का लुक ही चेंज हो सकता है। यहां 40 से ज्यादा ऐसे ब्लाउज के डिजाइन्स दिए गए हैं जिन्हें आप किसी भी साड़ी के साथ बनवा सकते हैं।

ब्लाउज में आप बो शेप स्लीव्स बनवा सकती हैं। इसमें बाजू पर रिबन जैसा डिजाइन होता है। यह गर्मियों के लिए परफेक्ट रहेगा।

बाजू पर आप स्कैलप कट वर्क में डिजाइन बनवा सकती हैं। इसमें स्लीव्स के किनारों को गोल डिजाइन में काटा जाता है। यह दिखने में डिजाइन लुक देता है।

पर्ल डिजाइन का बाजू डिजाइन भी आप बनवा सकती हैं। यह पार्टी के लिए परफेक्ट रहेगा। यह दिखने में फैंसी लगता है।

बाजू पर आप कट वर्क स्लीव्स डिजाइन बनवा सकती हैं। इसमें अलग-अलग डिजाइन में कटिंग की जाती है।