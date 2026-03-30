घर की साफ-सफाई के दौरान लोग अक्सर कई घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान कई चीजों को साफ करने के लिए गर्म पानी का भी उपयोग किया जाता है। गर्म पानी गंदगी और बैक्टीरिया को हटाने का आसाना तरीका जरूर है, लेकिन कुछ मामलों में यह फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें भूलकर भी गर्म पानी से साफ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ये चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं, उनका आकार बिगड़ सकता है या उनकी क्वालिटी पर असर पड़ सकता है।

ज्वेलरी

ज्वेलरी की सफाई करने से उसकी चमक बनी रहती है, लेकिन गर्म पानी का इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है। गर्म पानी से पत्थरों की सेटिंग ढीली हो सकती है और मोती, ओपल या फिरोजा जैसे रत्नों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही ये टूट भी सकते हैं या उनका रंग फीका पड़ सकता है।

थर्मस

थर्मस का इस्तेमाल पानी के लिए किया जाता है, खासकर स्कूली बच्चे इसका इस्तेमाल अधिक करते हैं। इन्हें भी गर्म पानी से कभी साफ नहीं करना चाहिए। इससे उसकी इंसुलेशन (तापमान बनाए रखने की क्षमता) खराब हो सकती है। थर्मल सील को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अंदर की परत पर गर्म पानी डालते ही इनमें दरारें आ सकती हैं। साथ ही अंदर के प्लास्टिक हिस्से ढीले हो सकते हैं।

कांच के ठंडे गिलास

खासकर गर्मी के मौसम में कांच के गिलास में लोग बर्फ डालकर या फिर ठंडा पानी पीते हैं। ऐसे में इसे तुरंत गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। इससे कांच में दरार आ सकती है या गिलास टूट सकता है। अगर इसपर कोई डिजाइन बनी है, तो वह भी खराब हो सकती है।

हल्के प्लास्टिक के कंटेनर

हल्के प्लास्टिक के कंटेनर या बाउल को भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। पतले प्लास्टिक तेज गर्मी सहन नहीं कर पाते, जिसके चलते ये सिकुड़ जाते हैं। इन्हें साफ करने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए।

लकड़ी के कटिंग बोर्ड और बर्तन

लकड़ी के कटिंग बोर्ड को भी ज्यादा गर्म पानी से साफ नहीं करना चाहिए। इससे ये फूल सकते हैं, जिससे उनका आकार बिगड़ सकता है या उनमें दरार आ सकती है। वहीं, लकड़ी के बर्तनों को भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। लकड़ी के बर्तनों की सफाई के लिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए।

लैमिनेट और वुडन फ्लोरिंग

लकड़ी के फ्लोर को भी गर्म पानी से नहीं साफ करना चाहिए। दरअसल, लकड़ी से बने हार्डवुड फ्लोर तापमान और नमी के स्तर से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि लकड़ी की सतह में छोटे-छोटे पोर्स होते हैं। ऐसे में फ्लोर को गर्म पानी या स्टीम से साफ करने पर लकड़ी के ये छिद्र ज्यादा खुल जाते हैं, जिससे फ्लोर टेढ़ा-मेढ़ा हो सकता है या लकड़ी फूल सकती है। वहीं, लैमिनेट फ्लोर गर्म पानी से जल्दी खराब हो सकते हैं। ज्यादा नमी या स्टीम के संपर्क में आने पर इसकी परत फूल सकती है और फ्लोर उभर या मुड़ सकता है।

पेंट ब्रश

पेंट ब्रश का इस्तेमाल न सिर्फ घरों के पेंट के लिए होता है, बल्कि ड्रॉइंग और DIY में भी किया जाता है। जब इनपर सख्त पेंट की परत चढ़ जाती है तो साधारण पानी से साफ करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग गर्म पानी से धोना बेहतर समझते हैं। लेकिन इससे ब्रश के बालों को पकड़ने वाले गोंद ढीला हो सकता है, जिससे ब्रश जल्दी खराब होने लगते हैं।

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