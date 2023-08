Neeraj Chopra Diet: ताकत के लिए इस तरह का डाइट प्लान फॉलो करते हैं ‘गोल्डन बॉय’, चीट मील में खाते हैं ये स्पेशल चीज

नीरज चोपड़ा ने बताया था कि ब्रेड और ऑमलेट उनका पसंदीदा नाश्ता है। इसके अलावा वे अपनी डाइट में हाई प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट अधिक लेते हैं।

नीरज चोपड़ा का डिनर बेहद सादा रहता है। रात के समय वे ज्यादातर सूप या उबली सब्जियां और फल खाते हैं। (P.C- Freepik)

