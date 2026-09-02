हमारे जीवन, प्रकृति और संस्कृति में फूलों का विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। सनातन धर्म में कई फूलों को देवी-देवताओं को अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान फूलों का विशेष महत्व रहता है। प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने में फूल अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन कुछ फूल अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने अनोखे जीवन-चक्र के लिए भी जाने जाते हैं। नीलकुरिंजी पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में नीले-बैंगनी रंगों की चादर से ढक देती है। यह पौधा लंबे अंतराल के बाद एक साथ बड़ी संख्या में फूल खिलने की अपनी खासियत के लिए मशहूर हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध प्रजाति में लगभग हर 12 साल में एक साथ बड़ी संख्या में फूल खिलते हैं। हालांकि, नीलकुरिंजी समूह की अलग-अलग प्रजातियों और क्षेत्रों के हिसाब से फूल खिलने का चक्र अलग-अलग हो सकता है। पहाड़ियां जब इन फूलों के नीले-बैंगनी चादर से ढक जाती हैं, तो उस दौरान का नजारा काफी मनमोहक होता है।

लगभग 12 साल में एक बार खिलने वाला नीलकुरिंजी के नाम पर ही एक पहाड़ी का नाम पड़ा है। कई प्रसिद्ध जगहों पर नीलकुरिंजी के फूल आखिरी बार 2010 के दशक के अंत और 2020 के शुरुआती वर्षों में बड़ी संख्या में खिले थे। आइए जानते हैं भारत में नीलकुरिंजी फूल कहां-कहां देखने जा सकते हैं।

मुन्नार, केरल

नीलकुरिंजी फूल को देखने के लिए भारत की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक मुन्नार है। मुन्नार के आसपास के ऊंचे पहाड़ी इलाकों, खासकर मट्टुपेट्टी और टॉप स्टेशन के आसपास, फूलों के खिलने के मौसम में पूरी पहाड़ियां नीलकुरिंजी के फूलों से ढक जाती हैं। इसके साथ ही मुन्नार के पास स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क भी इस लिहाज से बेहद खास है। यहां शोलावन और घास के मैदानों का अनोखा प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलता है। यह इलाका दुर्लभ नीलगिरि तहर का भी घर है। इसलिए नीलकुरिंजी के फोलों के अलावा यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता और वन्यजीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

कोडाइकनाल, तमिलनाडु

तमिलनाडु के कोडाइकनाल के आसपास की पलनी पहाड़ियां भी नीलकुरिंजी के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। कोडाइकनाल और मुन्नार के आसपास बड़ी संख्या में नीलकुरिंजी के फूल खिलते हैं। जब कोडाइकनाल की ऊंची पहाड़ियों पर नीलकुरिंजी फूल खिलते हैं तो उस दौरान घास के मैदान और आसपास की हरी-भरी घाटियों का नजारा देखने लायक होता है।

नीलगिरी पहाड़ियां, तमिलनाडु

तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों का नाम इसी फूल नीलकुरिंजी के नाम पर पड़ा है। यहां के मुकुर्थी नेशनल पार्क के आसपास का इलाका, नीलकुरिंजी और स्ट्रोबिलैंथेस प्रजाति के दूसरे फूलों के लिए जाना जाता है। निलिगिरी और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फूल खिलते हैं। इन इलाकों का काफी हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

चिक्कमगलुरु, कर्नाटक

कर्नाटक का चिक्कमगलुरु भी नीलकुरिंजी के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। साल 2022 में यहां बड़ी संख्या में नीलकुरिंजी फूल खिले थे, जिसे देखने के लिए ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। यहां के मुल्लयनगिरी, कोटे बेट्टा और कुमारा पर्वत जैसे इलाकों में नीलकुरिंजी के फूलों का खूबसूरत नजारा देखने को मिला था।

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