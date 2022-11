आयरिश मूल की थीं प्रणव रॉय की मां, स्कूल में हुई थी राधिका रॉय से पहली मुलाकात; प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दोनों ने डाली थी NDTV की नींव

Prannoy Roy-Radhika Roy Lifestyle: प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने लंदन से पढ़ाई की है। दोनों ने मिलकर एनडीटीवी की नींव डाली थी।

Prannoy Roy. Radhika Roy, NDTV: प्रणव रॉय और राधिका, दोनों कोलकाता के रहने वाले हैं।

पढें जीवन-शैली (Lifestyle News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram