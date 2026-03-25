Sabudana Cutlet Recipe: चैत्र नवरात्रि के नौ दिनों तक भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा करते हैं। इस दौरान कई लोग नौ दिनों का व्रत भी रखते हैं। उपवास के दौरान खान-पान का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। कई बार उपवास में सीमित चीजों का सेवन करने के कारण लोग एक ही तरह की डिश से बोर हो जाते हैं। व्रत में आमतौर पर फल, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सामक चावल जैसी चीजें खाई जाती हैं। अगर आप एक ही तरह की डिश से ऊब गए हैं, तो व्रत के लिए साबूदाने के कटलेट एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। यहां पर इसे बनाने की आसान विधि बताई गई है।

आमतौर पर कटलेट को बनाने में तेल या घी का अधिक इस्तेमाल होता है। लेकिन इसे आप कम तेल या घी में टिक्की की तरह भी सकते हैं।

साबूदाना कटलेट बनाने की सामग्री | Navratri Vrat Sabudana Cutlet Recipe

1 कप भीगा हुआ साबूदाना

2 चम्मच सिंघाड़े का आटा

4 उबले आलू

1/4 कप भुनी हुई मूंगफली (बारीक पिसी हुई)

4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

बारीक कटी हुई हरी धनिया

1 नींबू का रस

1 चुटकी जीरा पाउडर

थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर

सेंधा नमक स्वादानुसार

100 ग्राम दगी

घी या तेल तलने-हल्का सेंकने के लिए

साबूदाना कटलेट बनाने की विधि | Navratri Vrat Sabudana Cutlet Recipe

1- साबूदाने में उबले हुए आलू, जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी धनिया, हरी मिर्च और सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।

2- इस मिश्रण में दो चम्मच सिंघाड़े का आटा और भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डालें। साथ में नींबू का रस और काली मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छे से मिलाएं।

3- मिश्रण को हाथों से छोटे-छोटे कटलेट या टिक्की के आकार में बनाएं।

कम तेल में बनाएं साबूदाना कटलेट | Sabudana Cutlet Recipe

नॉन-स्टिक तवा या ग्रिल पैन को गैस पर मध्यम आंच पर गरम कर लें। अब कटलेट पर हल्का तेल या घी लगाकर क्रिस्पी और सुनहरे होने तक दोनों तरफ से सेंके। ऐसे में आप कम तेल में साबूदाना कटलेट बना सकते हैं।

फ्राई साबूदाना कटलेट बनाने की विधि | Sabudana Tikki Recipe

अगर आप साबूदाना कटलेट फ्राई करके बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक कड़ाही में घी डालकर गरम कर लें। उसमें कटलेट डालकर मध्यम आंच पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तलें।

कटलेट में अतिरिक्त तेल सोखने से बचने के लिए उसे किचन टॉवल या टिश्यू पेपर पर निकालकर कुछ देर के लिए रख दें। अब इसे आप दही या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।

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