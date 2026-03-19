हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार आस्था, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है, जिससे इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है।

नवरात्रि के दौरान खासकर महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। अगर आप भी इस नवरात्रि ट्रेडिशनल लुक अपनाना चाहती हैं तो यहां दिए गए ड्रेस आइडियाज से प्रेरणा लेकर अपने स्टाइल को और भी खास बना सकती हैं।

1- अनारकली सूट

नवरात्रि के मौके पर अनारकली सूट भी ट्राई कर सकती हैं। यह आरामदायक होने के साथ ही स्टाइलिश भी होता है। इसे दुपट्टे के साथ स्टाइल करके आप एक परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक पा सकती हैं। इसके साथ मिनिमल मेकअप, खुले बाल, झुमके और बेली जुती कैरी कर सकती हैं।

2- लहंगा-चोली

महिलाएं कई खास मौके पर लहंगा चोली कैरी करती हैं। नवरात्रि के मौके पर क्लासिक और फेस्टिवल लुक के लिए आप भी लहंगा-चोली पहन सकती है। खासकर मिरर वर्क, गोटा-पट्टी या हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे फेस्टिव लुक दे सकते हैं। इसके साथ ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी और बिंदी लगाकर आप अपना लुक कंप्लीट कर सकती हैं।

3- साड़ी

भारतीय महिलाएं त्योहारों, शादी, पार्टी और अन्य कई खास मौके पर साड़ी पहनना पसंद करती हैं। नवरात्रि के दिनों में भी महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इस दौरान आप बनारसी, सिल्क या चंदेरी साड़ी कैरी कर सकती हैं। इसके साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी, जूड़ा और गजरा से अपने लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बना सकती हैं।

4- पलाजो सूट

हल्का, आरामदायक और स्टाइलिश आउटफिट पहनना चाहती हैं, तो नवरात्रि के दौरान पलाजो सूट एक शानदार विकल्प हो सकता है। यह ट्रेंडी के साथ ही काफी आरामदायक होता है। इसके साथ आप हल्की ज्वेलरी और सैंडल्स से अपने लुक को और भी आकर्षक बना सकती हैं।

5- सलवार-कमीज

अगर आप अपने लुक को सिंपल के साथ एलिगेंट रखना चाहती हैं तो सलवार-कमीज पहन सकती हैं। आप कॉटन, सिल्क या जॉर्जेट फैब्रिक में खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी या प्रिंटेड सलवार-कमीज चुन सकती हैं। इसके साथ ही हैवी या डिजाइनर दुपट्टा कैरी कर सकती हैं, इससे आपका लुक और भी निखरेगा। वहीं, अपने लुक को थोड़ा खास बनाने के लिए हाई हील्स या एथनिक फुटवियर, झुमके, चूड़ियां और एक छोटी सी बिंदी जरूर लगाएं। हल्का मेकअप और सॉफ्ट हेयरस्टाइल आपके लुक में चार चांद लगा देंगे।

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