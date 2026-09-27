Kurti Designs for Navratri: नवरात्रि की शुरुआत इस साल 11 अक्टूबर से हो रही है, जिसकी रौनक अभी से बाजारों में देखने को मिल रही है। नौ दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में महिलाएं पूजा-पाठ के अलावा सजने-संवरने पर भी काफी ध्यान देती हैं। महिलाएं लहंगा चोली, अनारकली सूट, शरारा और एथनिक कुर्ती पहनना पसंद करती हैं। अगर आप इस मौके पर खास और सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो कुर्ती को स्टाइल कर सकती हैं।

ऑफिस, मंदिर या कॉलेज में नवरात्रि लुक को स्पेशल बनाने के लिए स्टाइलिश कुर्तियां स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप कुर्ती खरीदने की सोच रही हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन्स से आइडिया ले सकती हैं।

बांधनी प्रिंट कुर्ती

नवरात्रि, शादी या पारंपरिक मौकों पर बांधनी प्रिंट कुर्ती को स्टाइल किया जा सकता है। इसे आप लहंगे के साथ पेयर कर सकती हैं, जो गरबा या डांडिया नाइट के लिए बेहतरीन आउटफिट साबित हो सकती है। इंडो वेस्टर्न लुक के लिए इस डिजाइन की कुर्ती को जींस या ट्राउजर के साथ भी स्टाइल किया जा सकता है। इस लुक ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और लाइट मेकअप के साथ पूरा कर सकती हैं।

स्टाइलिश कुर्ती

ऑफिस, कॉलेज या कहीं जाना है, तो इस तरह की स्टाइलिश कुर्ती को नवरात्रि पर कैरी किया जा सकता है। साइड कट या रैप डिजाइन वाली ये कुर्ती आकर्षक और खूबसूरत लुक दे सकती हैं। इसे आप व्हाइट ट्राउजर या प्लाजो के साथ कैरी कर सकती हैं। साथ में झुमके और हाथों में बैंगल्स लुक में चार चांद लगा सकते हैं।

प्रिंटेड कुर्ती

सिंपल कुर्ती की जगह नवरात्रि पर प्रिंटेड कुर्ती डिजाइन से आइडिया लिया जा सकता है। इसे आप अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं। ट्राउजर या पैंट के अलावा स्कर्ट के साथ भी इस तरह की शॉर्ट या लॉन्ग कुर्ती को स्टाइल किया जा सकता है। इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पेयर कर सकती हैं।

यूनिक डिजाइन कुर्ती

नवरात्रि के अवसर पर अपने लुक को खास बनाने के लिए यूनिक डिजाइन वाली कुर्ती ले सकती हैं। अनारकली या प्रिंटेड डिजाइन कुर्ती को आप डांडिया, गरबा या नवरात्रि की पूजा के दौरान पहन सकती हैं। इस तरह की कुर्ती से ट्रेडिशनल ही नहीं बल्कि एथनिक लुक भी क्रिएट किया जा सकता है।

मिरर वर्क कुर्ती

नवरात्रि के अवसर पर खासतौर पर मिरर वर्क डिजाइन कपड़े पहने जाते हैं। ऐसे में आप मिरर वर्क कुर्ती को स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस, मंदिर या कॉलेज के लिए आप इस तरह की कुर्ती को स्टाइल कर सकती हैं। इसके साथ ज्वेलरी और लाइट मेकअप लुक को खास बनाने में मदद कर सकता है।