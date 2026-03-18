नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ दिनों तक नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। कई लोग नवरात्रि के नौ दिनों तक व्रत भी रखते हैं। इस दौरान फलाहार और हल्का भोजन किया जाता है। इस दौरान लोग साबूदाने से बने व्यंजनों का भी खूब सेवन करते हैं। नवरात्रि व्रत में साबूदाने से कई तरह से स्वादिष्ट और हल्के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। यह पाचन में आसान और ऊर्जा से भरपूर होता है। नवरात्रि उपवास के दौरान साबूदाने से 4 अलग-अलग तरह के व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से व्यंजन हैं और इन्हें बनाने की विधि क्या है।

1- उपमा

उपवास के दौरान साबूदाना उपमा भी बना सकते हैं। इसके लिए रातभर या फिर 2-3 घंटे के लिए साबूदाने के पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी छानकर साबूदाने को अलग कर लें। एक कड़ाही में घी गर्म कर उसमें मूंगफली डालकर हल्का भून लें। फिर कटे हुए आलू और हरी मिर्च डालकर मध्यम आंच पर भून लें। इसके बाद साबूदाना डालकर उसे करीब 5-7 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएं।

2- खिचड़ी

नवरात्रि उपवास के दौरान आप स्वादिष्ट साबूदाना खिचड़ी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए साबूदाने को रातभर भिगोकर रख दें। सुबह इसे छानकर इसमें आलू, मूंगफली और हरी मिर्च डालकर हल्का सा भून लें। इसे आप दही के साथ खा सकते हैं।

3- साबूदाना खीर

अगर उपवास के दौरान मीठा खाने का मन हो, तो साबूदाना खीर एक परफेक्ट विकल्प है। इसके लिए साबूदाने को थोड़ी देर पानी में भिगो दें। फिर इन्हें दूध में धीमी आंच पर पकाएं। उसमें स्वाद अनुसार चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके साथ इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे खीर की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। तैयार खीर को काजू, बादाम और किशमिश डालकर सर्व कर सकते हैं।

4- साबूदाना लड्डू

नवरात्रि में साबूदाना का लड्डू भी बना सकते हैं। इसके लिए साबूदाने को हल्का सा भून लें और फिर इसमें घी और गुड़ या चीनी मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तैयार मिश्रण को हाथों की मदद से छोटे-छोटे गोल लड्डू बना लें। ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करते हैं। इसे आप किसी भी समय भूख लगने पर खा सकते हैं।

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