Navratri Day 7, Maa Kalratri Bhog: चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल सकती है। मां दुर्गा का ये रूप सबसे उग्र और विनाशकारी माना जाता है। मान्यता है कि मां का यह रूप अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। उपासक इस दिन सुबह स्नान करने के बाद माता की पूजा-अर्चना करते हैं और भोग लगाते हैं। लेकिन भोग में सारी चीजें नहीं चढ़ाई जा सकती हैं। आइए जानते हैं मां कालरात्रि को भोग में क्या चढ़ाएं और इसे बनाने की आसान विधि।

मान्यता है कि सप्तमी के दिन मां कालरात्रि को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। ऐसे में आप माता को भोग लगाने के लिए गुड़ से बना मालपुआ चढ़ा सकते हैं। यहां मालपुआ बनाने की आसान विधि बताई गई है, जिसे आप सुबह स्नान के बाद भोग के लिए कम समय में तैयार कर सकते हैं।

मालपुआ बनाने की सामग्री (Navratri Day Maa Kalratri 7 Bhog)

1 कप मैदा

1 कप कद्दूकस किया हुआ खोया

आधा या 1 कप पानी (आवश्यकतानुसार)

10 बारीक कटे पिस्ते

8 बारीक कटे बादाम

1 चुटकी केसर (वैकल्पिक)

6 चम्मच घी

4 कप गुड़ (कद्दूकस या टुकड़ों में)

गुड़ मालपुआ बनाने की विधि (Jaggery Malpua Recipe)

1- सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा लें और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए स्मूद बैटर तैयार कर लें। ध्यान रखें कि बैटर न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ खोया डालें और अच्छी तरह फेंटकर मिला लें। इससे बैटर बेहतर तैयार होता है।

2- इसके बाद एक पैन या कड़ाही में मध्यम आंच पर घी गर्म करें। अब उसमें एक करछी बैटर डालें और हल्का फैला दें। मालपुआ को धीमी से मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक वह नीचे से सुनहरा न हो जाए। इसके बाद इसे दूसरी तरफ पलट कर अच्छे से सेंक लें।

3- अब अलग से गुड़ की चाशनी तैयार करें। इसके लिए एक पैन में गुड़ और थोड़ा पानी डालकर गर्म करें। गुड़ पूरी तरह घुल जाए और हल्की चाशनी बन जाए तो गैस बंद कर दें।

4- तैयार मालपुआ को गरम चाशनी में डालकर 5 मिनट तक के लिए भिगोकर छोड़ दें।

5- मालपुआ को एक प्लेट में निकालकर उसपर ऊपर से बारीक कटे बादाम और पिस्ता डालकर माता को भोग लगा सकते हैं।

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