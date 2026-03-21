नवरात्रि के नौ दिनों के दौरान मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस पावन पर्व के तीसरे दिन मां दुर्गा की तीसरी शक्ति माता चंद्रघंटा की विधि-विधान से पूजा-आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयां और खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में अगर आप सुबह की पूजा के लिए झटपट प्रसाद तैयार करना चाहते हैं, तो यहां जानिए आसान और स्वादिष्ट रेसिपी।

नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को प्रसाद में चढ़ाने के लिए स्वादिष्ट मखाने की खीर बना सकते हैं। मखाने की खीर व्रत के दौरान एक बेहतरीन फलाहार मानी जाती है, जो सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। मखाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाते हैं। सुबह की पूजा से पहले इसे आप झटपट तैयार कर सकते हैं।

स्वादिष्ट मखाना खीर बनाने की सामग्री | Makhana Kheer Recipe

2 कप मखाने

1 लीटर गाय का दूध

आधा कप चीनी

2-3 बड़े चम्मच देसी घी

आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर

2 चम्मच कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश

मखाना खीर बनाने की विधि | How to make Makhana Kheer

सबसे पहले एक कड़ाही में देसी घी डालकर उसे मध्यम आंच पर गरम करें। घी गरम हो जाने पर इसमें मखाने डालें और उसे लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भून लें। भुनने के बाद गैस बंद कर दें और मखानों को एक प्लेट में निकाल लें।

अगर आप खीर को ज्यादा गाढ़ी और मलाईदार बनाना चाहते हैं, तो आधे मखानों को मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लें। इससे खीर की टेक्सचर और स्वाद दोनों बेहतर हो जाते हैं।

अब एक पैन या भगोने में दूध डालकर मध्यम आंच पर उबाल लें। उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें और भुने हुए मखाने (और पीसे हुए मखाने) डाल दें।

खीर को धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकने दें। बीच-बीच में इसे चलाते रहें, ताकि दूध नीचे न लगे और खीर अच्छे से गाढ़ी होती जाए।

जब मखाने पूरी तरह नरम हो जाएं और दूध गाढ़ा होकर क्रीमी बन जाए, तब इसमें स्वादानुसार चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। चीनी घुलने तक इसे 2-3 मिनट और पकाएं।

अंत में इसमें कटे हुए सूखे मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता) डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।

अब आपकी स्वादिष्ट, सात्विक और मलाईदार मखाना खीर तैयार है। इसे मां चंद्रघंटा को भोग लगाएं और पूजा के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं।

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