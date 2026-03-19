चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही माता को हर दिन अलग-अलग भोज अर्पित किए जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी को भोग में क्या चढ़ाना चाहिए और उसकी आसान रेसिपी।

कैसा है मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, संयम और साधना की प्रतीक मानी जाती हैं। मान्यता है कि माता की आराधना से साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और तप में सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के इस दिन मां को सफेद वस्त्र धारण कर पूजा करने की मान्यता है। इसके साथ ही पूजा में सफेद चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है।

मां ब्रह्मचारिणी को भोग में क्या चढ़ाएं (Navratri Day 2 Bhog Recipe)

मां ब्रह्मचारिणी को चीनी या उससे बनी मिठाई, अथवा पंचामृत का भोग अर्पित करना फलदायी माना गया है। पंचामृत को बेहद कम समय में आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि:

पंचामृत बनाने की सामग्री (Panchamrit Recipe)

1 कटोरी गाय का दूध

आधा कटोरी दही

1 चम्मच शहद

1 चम्मच देसी घी

1 चम्मच चीनी

पंचामृत बनाने की विधि (How to Make Panchamrit)

पंचामृत को हमेशा स्नान करने के बाद बनाना चाहिए। सबसे पहले एक बड़े कटोरे में गाय का दूध ले लें। इसमें देसी घी, शहद, दही को अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद इसमें चीनी डालकर अच्छे से घोल लें। इसके अलावा पंचामृत में मखाने, चिरौंजी और किशमिश भी डाल सकते हैं।

पंचामृत के अलावा आप मावा बर्फी का भोग भी लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की सरल विधि क्या है।

बर्फी बनाने की सामग्री (Barfi Recipe)

250 ग्राम मावा

30 ग्राम घी

250 ग्राम शक्कर का पाउडर

1 चम्मच इलायची पाउडर

बर्फी बनाने की विधि (Barfi Recipe in Hindi)