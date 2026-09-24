DIY Hair Mask: कई महिलाओं को शौक होता है कि उनके बाल ब्राउन, लाल या बरगंडी नजर आएं। इसके लिए महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर महंगे हेयर कलर करवाती हैं। हालांकि केमिकल वाले हेयर कलर इस्तेमाल करने से बाल एक समय बाद रूखे और बेजान नजर आने लगते हैं। इसकी वजह से बालों का झड़ना, टूटना और कई तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इसलिए कई लोग केमिकल ट्रीटमेंट कराने से बचते हैं। लेकिन अगर आप बालों में बरगंडी चमक चाहती हैं, तो जरूरी नहीं है हर बार हेयर कलर करवाया जाए। इसके लिए आप घर पर प्राकृतिक चीजों से हेयर मास्क बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि बालों पर किसी भी तरह का हेयर मास्क लगाने से पहले पैच या स्ट्रैंड टेस्ट जरूर करें।

अगर आप भी बालों को बरगंडी शाइन देना चाहते हैं, तो घर पर रखी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने का तरीका डॉ. मदीहा भयानी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उनके बताए गए तरीके से नेचुरल हेयर मास्क बनाया जा सकता है।

जरूरी सामग्री

मेहंदी पाउडर- 3 चम्मच

गुड़हल का पाउडर- 2 चम्मच

काली चाय- जरूरत के अनुसार (हल्की गर्म)

हेयर मास्क बनाने का तरीका

घर पर प्राकृतिक चीजों से हेयर मास्क बनाकर बालों को बरगंडी शाइन दी जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले गुड़हल के फूलों को सुखाकर उसका पाउडर बना लें। अब चायपत्ती को पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें। इसे छानकर हल्का ठंडा होने दें। अब एक बाउल में मेहंदी पाउडर और गुड़हल का पाउडर डालें। इसमें धीरे-धीरे चायपत्ती का पानी डालें और चम्मच से चलाएं। इससे हेयर मास्क स्मूथ बनेगा और उसमें गुठली (लम्स) नहीं होंगे। सभी सामग्री को अच्छी तरह मिक्स करके स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इसे करीब 4 से 6 घंटे के लिए ढककर रख दें।

इस्तेमाल करने का तरीका

बालों पर हेयर मास्क इस्तेमाल करने से पहले तेल न लगाएं। हेयर मास्क लगाने से पहले हाथों में ग्लव्स पहन लें। सूखे और साफ बालों में इस मास्क को अच्छी तरह लगाएं। इसे करीब 2 से 3 घंटे के लिए सूखने दें। अब सादे पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें। ध्यान रखें कि हेयर मास्क लगाते समय बालों को शैंपू न करें। बालों को धोने के बाद हल्का-सा तेल लगा सकते हैं। फिर अगले दिन बालों को शैंपू कर लें। अगर आपके बाल ग्रे या हल्के रंग के हैं, तो यह रंग ज्यादा चमकदार दिख सकता है। गहरे काले रंग के बालों पर शायद हल्की बरगंडी चमक आ सकती है। धूप में जाने पर बालों में चमक नजर आ सकती है। इस हेयर मास्क के नतीजे आपके बालों के रंग के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

बालों पर हेयर मास्क इस्तेमाल करने से पहले हमेशा एक छोटे हिस्से पर स्ट्रैंड टेस्ट (पैच टेस्ट) जरूर करें। अगर आपके बाल नेचुरली काले हैं, तो बरगंडी रंग उनमें बहुत ज्यादा अलग नजर नहीं आएगा। हालांकि धूप या रोशनी में बालों पर हल्का रेड वाइन शेड या चमक दिखाई दे सकती है। अगर इस्तेमाल के दौरान जलन, खुजली या किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, तो तुरंत इसे धो लें। अगर आपको बालों से जुड़ी कोई समस्या है, तो एक्सपर्ट की सलाह पर ही इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”