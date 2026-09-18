Safed baal kale karne ke liye kya kare: अगर आप घर पर बालों को नेचुरल तरीके से रंग देने वाला विकल्प तलाश रहे हैं, तो मेहंदी-आंवला और कॉफी से बना मिश्रण ट्राई कर सकती हैं। खास बात यह है कि इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।

इसे लगाने से पहले एक बात समझ लें कि यह बाजार वाली केमिकल वाली डाई की तरह बाल एकदम काले नहीं करेगा। शुद्ध मेहंदी सफेद बालों पर आमतौर पर लाल-भूरा या कॉपर जैसा रंग देती है। कॉफी मिलाने से रंग कुछ गहरा दिख सकता है, लेकिन अंतिम शेड आपके बालों के प्राकृतिक रंग, सफेदी की मात्रा और बालों पर मिश्रण के असर पर निर्भर करेगा।

होममेड डाई बनाने के लिए जरूरी चीजें

मेहंदी पाउडर – 4 बड़े चम्मच

आंवला पाउडर – 1 बड़ा चम्मच

कॉफी पाउडर – 1 बड़ा चम्मच

गुनगुना पानी – जरूरत के अनुसार

अगर बाल लंबे या ज्यादा घने हैं तो सामग्री की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ा सकते हैं।

ऐसे तैयार करें घरेलू हेयर डाई

सबसे पहले मेहंदी का घोल बनाएं

एक कांच या प्लास्टिक के बर्तन में मेहंदी और आंवला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए ऐसा घोल बनाएं जो न बहुत पतला हो और न बहुत गाढ़ा।

अब कॉफी मिलाएं

एक अलग कप में कॉफी को थोड़े गर्म पानी में अच्छी तरह घोल लें। इसे मेहंदी वाले मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इससे घोल में गांठें नहीं रहनी चाहिए।

मिश्रण को कुछ देर रखें

बर्तन को ढककर कुछ घंटे के लिए रख दें, ताकि मेहंदी का रंग अच्छी तरह निकल सके। पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक इसे रखने की जरूरत नहीं है।

बालों पर इस तरह लगाएं

बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर जड़ों से लेकर लंबाई तक मिश्रण लगाएं। हाथों में दस्ताने जरूर पहनें, क्योंकि मेहंदी त्वचा और नाखूनों पर भी रंग छोड़ सकती है।

कुछ घंटे बाद धो लें

मिश्रण को बालों पर करीब 2 घंटे रखने के बाद सादे पानी से अच्छी तरह धो लें। तुरंत शैंपू करने के बजाय जरूरत के अनुसार अगले दिन हल्के शैंपू से बाल धो सकते हैं।

सफेद बालों पर कैसा रंग आएगा?

इससे सफेद बालों पर बिल्कुल काला रंग आने की उम्मीद न रखें। शुद्ध मेहंदी आमतौर पर कॉपर, लाल-भूरे या गर्म भूरे रंग का टिंट देती है। आंवला और कॉफी मिलाने से रंग का लुक कुछ गहरा हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के बालों पर परिणाम एक जैसा नहीं होगा।

यानी अगर आपका मकसद सफेद बालों को नेचुरल ब्राउन/डार्क टोन देना है, तो यह घरेलू विकल्प आजमाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल काला रंग चाहिए, तो यह मिश्रण उसकी गारंटी नहीं देता।

पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें

बालों पर लगाने से पहले थोड़ी मात्रा मिश्रण की त्वचा के छोटे हिस्से पर लगाकर प्रतिक्रिया देखें। हेयर-डाई के मामले में FDA 48 घंटे पहले पैच टेस्ट करने की सलाह देता है। लालिमा, खुजली, जलन या सूजन जैसी परेशानी हो तो इसे बालों पर न लगाएं।

डिस्क्लेमर: यह घरेलू हेयर-कलरिंग तरीका सामान्य जानकारी के लिए है। मेहंदी, आंवला और कॉफी से मिलने वाला रंग व्यक्ति के बालों के रंग, सफेदी और बालों की स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है।