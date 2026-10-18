Dhoop Batti with Leftover Puja Flowers: पूजा-पाठ में गेंदे, गुलाब, चमेली, मोगरा और तरह-तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी माला बनाई जाती है और फूलों को भगवान पर अर्पित किया जाता है। खासकर नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के मौके पर भगवान को ताजे फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस दौरान घर में कई सारे बचे हुए फूल इकट्ठा हो जाते हैं। इन फूलों को फेंकने की बजाय दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे घर के लिए खुशबूदार धूपबत्ती बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होगी।

बाजार से खरीदने की जगह आप घर पर ही पूजा में इस्तेमाल हुए फूलों से धूपबत्ती बना सकते हैं। इसे आप मंदिर या कमरे को खुशबू से महकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है।

सामग्री

सूखे फूल

लोबान

लौंग पाउडर

प्राकृतिक बाइंडर

पानी/गुलाब जल/गंगाजल

फूलों से धूपबत्ती बनाने का तरीका

पूजा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले फूलों को हम अगले दिन हटा देते हैं। इन फूलों और फूलों की मालाओं को हटाने के बाद अलग रख दें। अब इन फूलों की पंखुड़ियों को अच्छी तरह से अलग कर लें। फूलों के नीचे डंडी वाले हिस्से को हटा दें। अब इन पंखुड़ियों को किसी कपड़े के ऊपर रखें और धूप में अच्छी तरह 1 या 2 दिन तक सुखाएं। इससे पंखुड़ियों से धूपबत्ती बनाने में आसानी होगी।

अब इन सूखी पंखुड़ियों को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें। आपको इन पंखुड़ियों से पाउडर तैयार करना है। ध्यान रखें कि जार गीला न हो, नहीं तो पंखुड़ियों का पाउडर नहीं बन पाएगा। पीसने के बाद इन पाउडर को एक बाउल में निकाल कर रख दें।

अब इस सूखे फूलों के पाउडर में लौंग और लोबान मिलाएं। लोबान को आमतौर पर पूजा-पाठ, हवन और धूपबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों चीजों को बारीक पीसकर फूलों के सूखे मिश्रण में डालें। अब सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर दें।

इस मिश्रण को बांधने के लिए बहुत थोड़ा पानी, गंगाजल या गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिश्रण चिपक नहीं रहा है, तो इसमें घी या शहद भी मिला सकते हैं। इससे धूपबत्ती आसानी से जल सकती है। इस तरह आप इसका मिश्रण तैयार कर लें। अब इससे छोटी-छोटी कोण आकार की धूपबत्ती तैयार करें। सभी धूपबत्ती बनाने के बाद इसे हवादार जगह पर सूखने के लिए रख दें। इन्हें धूप में भी सुखाया जा सकता है। ध्यान रखें कि इन्हें सीधे तेज धूप में न रखें, नहीं तो धूपबत्ती में दरारें आ सकती हैं।

घर पर तैयार की गई इन धूपबत्ती को आप पूजा में या कमरे को खुशबू से महाने के लिए कर सकते हैं। प्राकृतिक चीजों से बनी इस धूपबत्ती की महस मूड को फ्रेश रख सकती है और इसके धुएं से किसी को परेशानी भी नहीं होगी। इस तरह आप बेकार चीजों को दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं।