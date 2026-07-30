Girlfriend Day 2026 Date and History: अगर आपकी गर्लफ्रेंड छोटी-छोटी बातें भी याद रखती हैं, तो आपको भी उसे स्पेशल फील करवाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगस्त में नेशनल गर्लफ्रेंड डे (National Girlfriend Day) है। ऐसे में इसकी तारीख भूलने की गलती बिल्कुल न करें। वैसे तो यह आधिकारिक त्योहार नहीं है, लेकिन दुनियाभर में लाखों कपल्स इस मौके पर अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं।

आइए जानते हैं 2026 में गर्लफ्रेंड डे कब है, इसे क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। अगर आप अपनी पार्टनर को सरप्राइज देना चाहते हैं या उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो इस दिन की तारीख पहले से जान लेना बेहतर रहेगा।

2026 में कब है गर्लफ्रेंड डे?

नेशनल गर्लफ्रेंड डे हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। साल 2026 में यह दिन शनिवार, 1 अगस्त को पड़ेगा। वीकेंड होने की वजह से आप इसे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 2002 में लेखिका कैथलीन लैंग और एलिज़ाबेथ बटरफील्ड ने अपनी पुस्तक Girlfriends Getaway के प्रमोशन के दौरान इस विचार को सामने रखा।

वहीं कुछ अन्य स्रोत इसका श्रेय मिस्ट्रेस सुसान या एली सावरिनो क्लाइन और सैली रॉजर्स को देते हैं। हालांकि, इनमें से किसी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इतना जरूर है कि 2000 के दशक में सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण यह दिन काफी फेमस हो गया है।

इस दिन क्या खास कर सकते हैं?

गर्लफ्रेंड डे को यादगार बनाने के लिए बहुत बड़े इंतजाम जरूरी नहीं हैं। छोटी-छोटी बातें भी रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं।

उनकी पसंद की जगह पर लंच या डिनर प्लान करें। हाथ से लिखा छोटा-सा नोट या लेटर दें।

कोई यादगार फोटो फ्रेम या छोटा-सा गिफ्ट दें। साथ में फिल्म देखें या लंबी ड्राइव पर जाएं।

पूरे दिन मोबाइल से दूर रहकर एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं।

सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते हुए एक प्यारा-सा संदेश शेयर करें।