National girl child day 2022: राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जानें थीम, इतिहास, महत्व, कोट्स, निबंध तथा भाषण

Know the history and significance of national girl child day: 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी‌ इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाना का निर्णय लिया गया है। इस दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है।

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 (Photo – Indian Express)

