हाथों की खूबसूरती का मतलब सिर्फ त्वचा का मुलायम होना नहीं है बल्कि नाखूनों का साफ और खूबसूरत दिखना भी जरूरी है। लंबे और गंदे नाखूनों में धूल, फंगस, बैक्टीरिया और गंदगी पनपने लगती है। ऐसे में हाथों की खूबसूरती के साथ-साथ सेहत के लिए भी नाखूनों की सफाई जरूरी हो जाती है। हालांकि इसके लिए आपको हर बार पार्लर जाकर महंगा नेल स्पा लेने की जरूरत नहीं है। घर पर ही कुछ आसान स्टेप्स की मदद से नाखूनों को साफ और खूबसूरत बनाया जा सकता है।

नेल स्पा करने से हाथों का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है। साथ ही दर्द और थकान भी दूर की जा सकती है। काम करने की वजह से नाखूनों की शेप अक्सर बिगड़ जाती है, ऐसे में स्पा की मदद से इन्हें मजबूती और शेप दी जा सकती है। इसके अलावा नेल स्पा से हाथों में निखार आता है, ये सुंदर और आकर्षक दिखते हैं।

गुनगुने पानी में डुबोएं

सबसे पहले नाखूनों को गुनगुने पानी में डुबोकर रखें। नाखूनों के अंदर जमी गंदगी और मैल को साफ करने के लिए इन्हें लगभग 5-10 मिनट तक गुनगुने पानी में डुबोकर रखें। इससे क्यूटिकल्स सॉफ्ट यानी मुलायम हो जाएंगे और तनाव भी कम हो सकता है।

स्क्रब करें

अब नाखूनों और क्यूटिकल्स की डेड स्किन को हटाने के लिए धीरे-धीरे स्क्रब करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो सकता है। इसके लिए आप घर पर मौजूद चीनी और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे त्वचा चमकदार और साफ नजर आ सकती है।

मास्क लगाएं

नाखूनों को पोषण और नमी देने के लिए शहद और दूध का मास्क बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रूखी और बेजान त्वचा को नमी मिलती है, जिससे हाथों में चमक आ सकती है। इसके अलावा मास्क से नाखून साफ और चमकदार नजर आ सकते हैं।

तेल से मसाज करें

नाखूनों और आसपास की त्वचा को पोषण और नमी देने के लिए क्यूटिकल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाज के लिए नारियल तेल, जोजोबा तेल, बादाम तेल या विटामिन ई जैसे तेलों का उपयोग कर सकते हैं। आराम से क्यूटिकल की मसाज करें, इससे नाखूनों को मजबूती मिलती है और टूटने की समस्या भी कम हो सकती है। नाखूनों की सतह को चिकना और चमकदार बनाने के लिए बफर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल

सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद क्यूटिकल्स और हाथों को मुलायम, स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अंत में मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करें। इससे हाथों की त्वचा खूबसूरत और मुलायम नजर आ सकती है। हफ्ते में एक बार इस तरह नेल स्पा किया जा सकता है।

इन बातों का रखें ध्यान