अप्रैल में शादी के कई शुभ मुहूर्त हैं। ऐसे में जगह-जगह बैंड-बाजा-बारात की धूम रहेगी। अगर आपके यहां भी नई दुल्हन आने वाली हैं तो उसको गिफ्ट में देने के लिए आप गुलाबी नग वाले बिछिया खरीद सकते हैं। चांदी की बिछिया पर जब गुलाबी नगों का जादू चलता है तो टो रिंग की डिजाइन में चार-चांद लग जाएंगे। गुलाबी नग वाले बिछिया दुल्हन के गोरे-गोरे पांव की खूबसूरती बढ़ा देंगे। इसकी कई तरह की डिजाइन इन दिनों ट्रेंड कर रह हैं। इनकी शुरुआती कीमत 2000 हजार से शुरू हैं।

एडजस्टेबल गुलाबी बिछिया

आजकल बहुत सारी महिलाए जॉब करती हैं। ऐसे में शादी के बाद उन्हें दोबारा काम पर लौटना होता है। ऐसे में आप दुल्हन को गुलाबी रंग के एडजस्टेबल बिछिया गिफ्ट कर सकते हैं। इन्हें वो ऑफिस जाते समय आसानी से पहन सकती हैं। इन्हें पहनने के बाद जूते पहनने में भी दिक्कत नहीं होती है।

हार्ट शेप स्टोन बिछिया

गुलाबी रंग की हार्ट शेप की बिछिया भी आप दुल्हन को गिफ्ट कर सकती हैं। इनमें छोटे डिजाइन से लेकर बड़े डिजाइन आपको मिल जाएंगे। ये दिखने में सुंदर लगते हैं और फैशन में रहते हैं।

मीनाकारी बिछिया डिजाइन

पिंक स्टोन में आप फ्लोरल वर्क वाले बिछिया खरीद सकते हैं। इसमें आप मीनाकारी बिछिया डिजाइन गिफ्ट दे सकती हैं।

चिक फ्लावर बिछिया न्यू डिजाइन

इन दिनों चिक फ्लावर पैटर्न भी खूब डिमांड है। इनमें तरह-तरह के डिजाइन आपको मिल जाएंगे। ये दिखने में खूबसूरत होते हैं लेकिन काफी लाइटवेट होते हैं।

सिंपल पिंक बिछिया

चांदी में आप सिंपल पिंक टो रिंग भी बहु को गिफ्ट कर सकते हैं। आजकल ऐसे पैटर्न ट्रेंड हैं। आप नई बहु के लिए इस तरह के बिछिया भी खरीद सकती हैं।