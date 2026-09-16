क्या नहाने के कुछ देर बाद ही शरीर से पसीने की बदबू आने लगती है? ऐसी में कई बार आपको शर्मिंदगी भी महसूस होती है। खासकर जब आपको लोगों के बीच रहना हो और बार-बार लगे कि कहीं दूसरे लोगों को भी तो गंध महसूस नहीं हो रही। इससे बचने के लिए आप परफ्यूम या डियो लगाकर इसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार इससे काम नहीं चलता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

शरीर की बदबू सिर्फ पसीने की वजह से नहीं होती, बल्कि पसीने और त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया के बीच होने वाली प्रोसेज से भी जुड़ी हो सकती है। अगर आपके साथ भी नहाने और साफ कपड़े पहनने के बाद ऐसी दिक्कत होती है, तो रोजमर्रा की इन 5 बातों पर ध्यान देना चाहिए।

नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाएं

अगर आप जल्दबाजी में नहाकर जल्दी-जल्दी कपड़े पहन लेते हैं तो यह आदत बदलें। जल्दी में शरीर को आधा-अधूरा न सुखाएं। खासकर बगल, पैरों के बीच और पैरों की उंगलियों के बीच पानी या नमी न रहने दें। इन जगहों पर नमी और पसीना ज्यादा देर तक बना रहे तो बैक्टीरिया और यीस्ट की वजह से बदबू की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए नहाने के बाद साफ तौलिए से इन हिस्सों को अच्छी तरह सुखाएं।

सिर्फ परफ्यूम छिड़कने के बजाय सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें

बदबू से बचने के लिए अगर आप परफ्यूम लगा लेते हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। Deodorant शरीर की गंध को कम करने या उसे ढकने में मदद करता है, जबकि एंटीपर्सपिरेंट (पसीना कम करने वाला प्रोडक्ट) पसीना कम करने में मदद करता है। अगर आपकी परेशानी ज्यादा पसीने की है तो एंटीपर्सपिरेंट आपके काम आ सकता है। इसे साफ और पूरी तरह सूखी त्वचा पर लगाएं।

पसीने वाले कपड़े दोबारा न पहनें

नहाने के बाद शरीर तो साफ कर लिया, लेकिन अगर वही पसीने से भीगी टी-शर्ट, बनियान, मोजे या दूसरे कपड़े फिर पहन लिए तो बदबू वापस आ सकती है। कपड़ों में पसीना और त्वचा से निकली चीजें जमा हो सकती हैं, जिससे गंध बनी रह सकती है। इसलिए पसीने से भीगे कपड़े बदलें और उन्हें नियमित रूप से धोएं।

कपड़े ऐसे पहनें जिनमें शरीर को हवा मिलती रहे

बहुत गर्मी है और आपको ज्यादा पसीना आता है तो हर समय बहुत टाइट कपड़े पहनने से बचें। हल्के और हवा पास होने वाले कपड़े पहनें, ताकि शरीर पर गर्मी और नमी ज्यादा देर तक न रुके।

बार-बार बदबू आ रही है तो ध्यान दें

अगर आप रोज नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और फिर भी शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आती है या आपको जरूरत से ज्यादा पसीना आता है, तो हर बार इसकी वजह खराब हाइजीन नहीं होती। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आने की समस्या हो सकती है।

अगर पसीना अचानक पहले से बहुत ज्यादा आने लगा है, शरीर की गंध में अचानक बदलाव आया है या साफ-सफाई और सामान्य उपायों के बाद भी समस्या लगातार बनी हुई है, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।