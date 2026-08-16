हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक नाग पंचमी भी है, जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से सावन के महीने में आता है। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से परिवार की सुख-समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है। हिंदू धर्म में सर्पों को भगवान शिव से जुड़ा माना जाता है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु की शैय्या के रूप में शेषनाग का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही इस पर्व को सर्पों और प्रकृति के प्रति सम्मान से जोड़कर भी देखा जाता है।

नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा है। इसके साथ ही इस दिन घर पर कई तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं, जिसमें मीठे व्यंजनों की खास स्थान रहता है। इस दिन खीर से लेकर सूतफेनी जैसे मीठे व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले तीन मीठे पकवानों के बारे में:

1- चावल की खीर

सामग्री

1 लीटर फुल क्रीम दूध

आधा कप बासमती चावल

आधा कप चीनी

4-5 इलायची

8-10 बादाम

8-10 काजू

1 बड़ा चम्मच किशमिश

8-10 केसर के धागे

बनाने की विधि

चावल को धोकर 20-30 मिनट के लिए भिगे दें। इसके बाद एक भारी तले वाले बर्तन में दूध उबाल लें और उसमें चावल डालकर धीमी आंच पर पका लें। चावल नरम होने और दूध के गाढ़ा होने तक लगातार चलाते रहें। अब चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए मेवे डालकर 5-7 मिनट तक और पका लें। इसके बाद गैस बंद कर आप चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं।

2- सेवई की खीर

सामग्री

1 लीटर दूध

1 कप सेवई

आधा कप चीनी

1 बड़ा चम्मच घी

4-5 इलायची

8-10 बादाम

8-10 काजू

1 बड़ा चम्मच किशमिश

कुछ केसर के धागे

कैसे बनाएं

सबसे पहले कड़ाही में घी गर्म करके सेवई को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। दूसरी तरफ दूध को अच्छी तरह उबाल लें। अब उबलते हुए दूध में भुनी हुई सेवई डालें और धीमी आंच पर 8-10 मिनट तक पकाएं, जब तक सेवई नरम न हो जाए। इसके बाद चीनी, इलायची और केसर डालकर 3-4 मिनट और पकायें। अब कटे हुए मेवे और किशमिश डालें और गैस बंद करके कुछ मिनट ढककर रख दें। इसके बाद आप इसका नाग देवता को भोग लगा सकते हैं।

3- नागपंचमी पर बनाएं सूतफेनी

सामग्री

250 ग्राम सूतफेनी

1 लीटर फुल क्रीम दूध

3/4 कप या स्वादनुसार चीनी

2 बड़े चम्मच घी

आधा छोटा चमचम इलायची पाउडर

8-10 केसर के धागे

10-12 बारीक कटे हुए बादाम

8-10 बारीक कटे हुए पिस्ता

8-10 कटे हुए काजू

1 बड़ा चम्मच किशमिश

सूतफेनी बनाने की विधि

सबसे पहले दूध को उबालकर 8-10 मिनट धीमी आंच पर पका लें। इसमें केसर डालकर मिला दें। अब कड़ाही में घी गर्म करें और सूतफेनी को धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब इसमें गर्म दूध डालकर 3-4 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दें। फिर कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश डालकर गैस बंद कर दें। कुछ मिनट ढककर रखें और फिर ऊपर से मेवे डालकर नागपंचमी के भोग के रूप में परोस सकते हैं।

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