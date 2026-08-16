नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवताओं की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि आती है, सर्पदंश का भय दूर होता है और कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग नाग देवता को दूध, फूल और मिठाइयां अर्पित करते हैं। इस बार नाग पंचमी सावन के सोमवार को पड़ रही है। ऐसे में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।

नाग पंचमी के मौके पर काफी लोग अपने घरों को भी सजाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं सावन के महीने में पड़ने वाले नाग पंचमी के दिन अपने घरों को किस तरह कम समय में सजाएं।

1- पौधे से करें सजावट

अगर आपके घर में मंदिर है तो इस मौके पर छोटे-छोटे पौधों से सजावट कर सकते हैं। इससे पूजा स्थल को प्राकृतिक और शांत माहौल मिलता है।

2- गेंदा के फूलों से सजाएं

नाग पंचमी के मौके पर आप अपने मंदिर को गेंदे के फूलों से सजा सकते हैं। इसके लिए पीले और नारंगी गेंदे के फूलों की माला बनाकर मंदिर के चारों ओर लगा दें। इसके साथ ही मंदिर के दोनों तरफ फूलों की लड़ियां लगाने से पूजा स्थल थोड़ा आकर्षक दिखाई देता है।

3- रंगोली से सजाएं

हिंदू धर्म में रंगोली का बेहद ही खास महत्व है। अक्सर त्योहारों के मौके पर लोग अपने घर के अंदर और बाहर रंगोली बनाते हैं। नाग पंचमी के मौके पर भी आप रंगोली से सजावट कर सकते हैं। नाग पंचमी के मौके पर रंगोली में फूलों की आकृति, बेल-पत्तियां या नाग देवता की पारंपरिक आकृति बनाई जा सकती है। समय कम है तो आप सिर्फ फूलों की पंखुड़ियों से भी छोटी रंगोली बना सकते हैं।

4- दीपक और मोमबत्ती

अगर आप सबसे कम समय में मंदिर की सजावट करना चाहते हैं तो दीपक और मोमबत्ती सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। मंदिर के सामने मिट्टी के छोटे-छोटे दीपक रख सकते हैं। दीपकों को फूलों के बीच में रखने से पूजा स्थल की खूबसूरती और बढ़ जाएगी।

5- पीले और हरे रंग की थीम बनाएं

नागपंचमी के मौके पर आप पीले और हरे रंग की थीम बना सकते हैं। पीले गेंदे के फूलों के साथ हरे पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मंदिर के पीछे हल्के रंग का कपड़ा लगाकर उसके ऊपर फूलों की माला सजा सकते हैं। ऐसे में आए इन छोटी-छोटी चीजों की मदद से आसानी से नाग पंचमी के मौके पर सजावट कर सकते हैं।

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