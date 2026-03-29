गर्मियों के मौसम में कई फलों का सेवन किया जाता है, जिसमें से एक खरबूजा है। स्वाद में मीठा और ताजगी से भरपूर खरबूजा शरीर को ठंडक देने के साथ डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है। इसमें पानी की मात्रा काफी अधिक होती है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। खरबूजा में बीज काफी अधिक होते हैं, जिन्हें लोग बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन यह छोटे-छोटे बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। सही तरीके से साफ करके और सुखाकर इन बीजों का कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है।

खरबूजे के बीजों में प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर और कई जरूरी मिनरल पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। इन बीजों को स्नैक की तरह भूनकर खा सकते हैं, स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं। आइए जानते हैं किन चार आसान तरीकों से आप खरबूजे के बीजों को इस्तेमाल में ला सकते हैं।

1- पाउडर बनाएं

खरबूजे के बीजों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें। सूखने के बाद इन्हें हल्का सा भुन लें, ताकि इनका स्वाद और भी बेहतर हो जाए। इसके बाद इसे मिक्सी में बारीक पीस लें और एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख दें। इस पाउडर को आप दूध, स्मूदी या शेक में मिलाकर सेवन कर सकते हैं।

2- भूनकर करें सेवन

खरबूजे के बीजों को अच्छी तरह धोकर इन्हें सुखा लें और फिर हल्की आंच पर भून लें। भुनने के बाद इनमें हल्का नमक या काली मिर्च मिलाकर स्नैक की तरह खाया जा सकता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

3- बना सकते हैं शरबत

गर्मियों के मौसम में खरबूजे के बीज से बनाया गया शरबत शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद कर सकता है। इसके लिए खरबूजे के बीज, सौंफ, अदरक, शहद और पानी मिलाकर मिक्सर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। इसके बाद इसे सर्व कर सकते हैं।

4-हेल्दी टॉपिंग के रूप में करें इस्तेमाल

खरबूजे के बीजों को फेंकने के बजाय आप इन्हें हेल्दी टॉपिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बीजों को धोकर सुखा लें और हल्का भून लें, ताकि इनमें हल्का क्रंच आ जाए। इसके बाद इन्हें सूप, स्टू, सलाद या भुनी हुई सब्जियों के ऊपर डालकर सर्व कर सकते हैं।



डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।



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