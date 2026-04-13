kharbuja ice cream recipe: तरबूज-खरबूज का सीजन चल रहा है। कहीं अगर ये सस्ते मिल जाएं तो लोग थैले भर-भर इन्हें खरीदकर घर ले आते हैं। कई बार मन भरकर खाने के बाद भी यह बच जाते हैं। ज्यादा दिनों तक इन्हें फ्रिज में रखने पर यह लिबलिबे से हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपके यहां भी खरबूज ज्यादा पक गए हैं तो आप उससे स्वादिष्ट आइसक्रीम बना सकती हैं। गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाने से अलग ही खुशी मिलती है।

यूं तो बाजार में एक से बढ़कर एक आइसक्रीम के विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन इनका ज्यादा सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में खरबूज से बनी आइसक्रीम बेहतरीन विकल्प हो सकती है। खरबूज स्वाद में नेचुरली मीठा होता है तो इसमें ज्यादा चीनी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इतना ही नहीं इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं। खरबूज शरीर को ठंडक और ऊर्जा देता है। आप घर पर आराम से मस्कमेलन आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं।

खरबूजे की आइसक्रीम बनाने का तरीका

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

300 ग्राम खरबूजा

150 ग्राम फ़्रेश क्रीम

1/3 कप चीनी

1 छोटा चम्मच वैनीला ऐसेन्स

1 बड़ा चम्मच टूटी फ्रूट (ऑप्शनल)

खरबूजा आइसक्रीम रेसिपी | Melon ice cream recipe

खरबूज से आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले इसे छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों मे काट लें। फिर मिक्सर जार में डालकर इसे पीस लें। अब इसे एक बाउल में निकाल लें। फिर इसमें क्रीम चीनी, वैनीला ऐसेन्स मिला दें। इसे अच्छी तरह से फेट लें। इसके बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर करीब 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखे दें। उसके बाद बाहर निकालकर एक बार फिर 5 मिनट के लिए फेट लें। अब इसे दोबारा एयर टाइट कंटेनर में डालकर करीब 8-10 घंटे या फिर रातभर के लिए फ्रीजर में रखे दें। इसके बाद टूटी फ्रूट डाल कर सर्व करें।

कस्टर्ड पाउडर डालकर इस तरह बनाएं खरबूजे की आइसक्रीम

दूध

कस्टर्ड पाउडर

वनीला एसेंस

फ्रेश क्रीम

चीनी

खरबूजा

खरबूजे से आइसक्रीम बनाने की विधि

कस्टर्ड पाउडर में दूध मिलाएं। इसे उबलने के लिए रख दें। फिर चीनी मिलाएं। अब कस्टर्ड पाउडर डालकर मिक्स करें। इसे लगातार चलाते रहें। गाढ़ा होने पर गैस बंद कर दें। ठंडा होने दें। अब आपको खरबूज को छीलना है। फिर काटकर पीस लें। इस स्टेप के बाद आपको इसमें फ्रेश क्रीम मिलानी है। फिर कस्टर्ड पाउडर वाला दूध मिलाएं। फिर से इसे मिक्सर (Mixer Grinder) में चलाएं। इसके बाद आइसक्रीम मोल्ड में डालें। करीब 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। इसके बाद इसे फिर से निकालें और ब्लेंड करें। फिर उसी बर्तन में इसे डालकर फ्रीजर में 4 से 5 घंटे के लिए डाल दें। इसके बाद इसे सर्व करें।