Muradabadi Dal Chaat: जब भी हमें कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने का मन होता है, तो अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि क्या खाया जाए। ज्यादातर लोग ऐसी डिश खाना चाहते हैं, जो स्वाद में बेहतरीन हो और शरीर के लिए भी फायदेमंद हो। अगर आप भी इस तरह की रेसिपी तलाश रहे हैं, तो मुरादाबादी दाल की चाट बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इस खास डिश को मूंग की दाल और हल्के मसालों के साथ तैयार किया जाता है। हल्की भूख और हेल्दी स्नैक के तौर पर इसे खाया जा सकता है।
शेफ रणवीर बरार ने मुरादाबादी दाल की चाट बनाने की आसान रेसिपी यूट्यूब शेयर की है। अगर आप घर पर कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं।
सामग्री
दाल उबालने के लिए सामग्री
3-4 कप- पानी
2 कप – पीली मूंग की दाल
नमक- स्वादानुसार
हींग- एक चुटकी
हल्दी पाउडर
3-4 चम्मच- मक्खन
मसाला बनाने के लिए सामग्री
नमक- स्वादानुसार
1 चम्मच- जीरा
1 ½ चम्मच- काली मिर्च के दाने
1 -बड़ी इलायची
तड़के के लिए सामग्री
2-3 चम्मच- तेल
2-3 चम्मच- घी
5-6 – सूखी लाल मिर्च
एक चुटकी- हींग
चुटकी भर- लाल मिर्च पाउडर
दाल मुरादाबादी के लिए सामग्री
½ कप पानी
3-4 चम्मच मक्खन
पकी हुई दाल
पकी हुई दाल
मक्खन
नींबू का रस
तैयार किया हुआ तड़का
चाट मसाला
प्याज
हरी मिर्च
तैयार किया हुआ मसाला
पापड़ी
हरी चटनी
लाल मिर्च पाउडर
धनिया पत्ता
बनाने की विधि
सबसे पहले मूंग की धुली दाल को कुकर में पानी, हल्दी और नमक डालकर उबाल लें। ध्यान रखें कि उबालते समय दाल में बहुत ज्यादा पानी न डालें। इसे करीब 4-5 सीटी आने तक पकाएं और फिर इसे ब्लेंड कर लें। मसाला तैयार करने के लिए एक पैन में नमक, जीरा, काली मिर्ची और इलायची डालकर भून लें। अब इन्हें निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें और फिर मिक्सर में बारीक पीस लें। अब पैन में तेल और घी डालकर गर्म करें और इसमें सूखी लाल मिर्च, हींग डालकर तड़का तैयार करें। इसे एक बाउल में निकाल लें।
अब कड़ाही में मक्खन डालें और इसमें उबली हुई दाल को डालकर धीमी आंच पर करीब 2-3 मिनट पकने दें। अब इस गाढ़ी दाल को एक बाउल में निकाल लें। इसके ऊपर बटर, नींबू, चाट मसाला, हरी मिर्च, प्याज, पीसा हुआ मसाला, तैयार किया हुआ तड़का, पापड़ी और हरा धनिया डालकर गार्निश करें।