अगस्त का महीना मानसून की वजह से घूमने-फिरने के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इस समय चारों तरफ हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता और मौसम बहुत ही सुहावना होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग ऐसी जगहों पर घूमना पसंद करते हैं,जहां प्राकृतिक सुंदरता को करीब से महसूस किया जा सके। पहाड़ी इलाके, ठंडी हवा और बहते झरने घूमने का मजा दोगुना कर देते हैं। अगर आप भी इस मौसम में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यहां की दो प्रसिद्ध जगहें मुन्नार और कूर्ग दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं।

हालांकि कई बार हम मुन्नार और कूर्ग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि किस जगह पर पहले जाना बेहतर हो सकता है। अगर आप इन दोनों ही जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इनकी खासियत जानकर बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है।

मुन्नार

केरल का मुन्नार अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखता है। बादलों, धुंध और हरे-भरे चाय के बागानों से घिरी यह जगह घूमने के लिए बेहतरीन है। यहां का मौसम ठंडा और सुहावना होता है। यही वजह है कि प्रकृति प्रेमियों को यह जगह खूब पसंद आती है। एराविकुलम नेशनल पार्क, मट्टुपेट्टी डैम, इको पॉइंट और टी म्यूजियम जैसी जगहों को यहां एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि मानसून के दौरान यहां लगातार बारिश हो सकती है। ऐसे में जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें।

कूर्ग

कर्नाटक के कूर्ग को अक्सर भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। प्रकृति के खूबसूरत नजारे देखने के लिए अगस्त में यहां घूमने का प्लान कर सकते हैं। बारिश की वजह से कॉफी के बागान, झरने और जंगल की खूबसूरती दोगुना बढ़ जाती है। एबी फॉल्स, राजा सीट, दुबारे एलीफेंट कैंप और कॉफी प्लांटेशन यहां एक्सप्लोर करने के लिए बेहतरीन जगहें हैं। अगर आप प्रकृति के बीच सुकून से छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो कूर्ग जाने का प्लान कर सकते हैं।

ट्रिप प्लान करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

मुन्नार हो या कूर्ग अगस्त में दोनों ही जगह अच्छी बारिश होती है। मुन्नार में कई बार घना कोहरा और लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं कूर्ग में बारिश होती है लेकिन कई पर्यटक यहां आरामदायक छुट्टियां बिता सकते हैं। अगर आप मानसून में प्राकृतिक जगह की तलाश कर रहे हैं, तो दोनों ही जगह बेहतरीन साबित हो सकती हैं। बजट में ट्रिप करना चाहते हैं, तो मुन्नार और कूर्ग दोनों ही जगह आपको बजट में होम स्टे और होटल मिल जाएंगे।

मुन्नार या कूर्ग: कौन-सा रहेगा बेहतर विकल्प?

अगर आप धुंध से ढके पहाड़, चाय के बागान और ठंडे मौसम का अनुभव लेना चाहते हैं, तो मुन्नार बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। वहीं अगर आप कॉफी बागान, झरनों और शांत माहौल में समय बिताना चाहते हैं, तो कूर्ग का प्लान बना सकते हैं। अगस्त में दोनों ही जगहें बहुत खूबसूरत लगती हैं, जहां आप घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी पसंद, बजट और समय को ध्यान में रखते हुए दोनों जगहों में बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है।