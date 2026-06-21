Munnar Mein Ghumne ki Jagah: बारिश की फुहारें, बादलों से ढके पहाड़, झरनों की आवाज और चाय के बागानों की महक आपको केरल के खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार में आसानी से देखने को मिल जाएगी। खासकर मानसून के दौरान यहां की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि प्रकृति प्रेमी और ट्रैवलर्स को यह जगह काफी पसंद आती है। बारिश के मौसम में शांत और खूबसूरत जगह की तलाश कर रहे हैं तो मुन्नार बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आप यहां घूमने जा रहे हैं तो कुछ जगहों को एक्सप्लोर करना बिल्कुल न भूलें। आइए, जानते हैं इन शानदार और खूबसूरत जगहों के बारे में जहां आपको शांति और सुकून का अनुभव होगा।

इराविकुलम नेशनल पार्क

मुन्नार की सबसे प्रसिद्ध जगहों में इराविकुलम नेशनल पार्क भी शामिल है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों के लिए जानी जाती है। मानसून के समय यहां की हरी-भरी पहाड़ियां और धुंध से ढके नजारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

मट्टुपेट्टी डैम

मुन्नार से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित मट्टुपेट्टी डैम मानसून के दौरान बहुत खूबसूरत नजर आता है। बारिश के समय डैम का जलस्तर बढ़ जाता है और आसपास की हरियाली इस जगह को और खूबसूरत बना देती है। यहां पर आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं।

कुंडला झील

शांत और प्राकृतिक नजारों के शौकीन हैं तो कुंडला झील घूमने जरूर जाएं। चारों तरफ फैली हरियाली और बादलों से घिरी पहाड़ियां इस जगह को प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाती हैं। यहां पर पैडल बोट और शिकारा राइड भी उपलब्ध है जहां आप घूमने का आनंद ले सकते हैं।

अट्टुकल वॉटरफॉल

मुन्नार का अट्टुकुल वॉटरफॉल बहुत ही शानदार लगता है। यह जगह मानसून के दौरान काफी आकर्षक लगती है, जहां आपको घने जंगलों और पहाड़ों के बीच समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर आपको ट्रेकिंग और प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है, तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।

पोटामेडु व्यू पॉइंट

मुन्नार के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स में शामिल पोटामेडु व्यू पॉइंट से आप चाय, कॉफी और इलायची के बागान देख सकते हैं। यहां मानसून के दौरान आसपास बादलों से ढकी घाटियां और हरे-भरे पहाड़ नजर आते हैं जो बेहद यादगार और अनोखा अनुभव दे सकते हैं। यहां आप परिवार या दोस्तों के साथ सूर्यास्त और सूर्योदय के शानदार नजारे का आनंद ले सकते हैं।