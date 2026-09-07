बाजार, ऑफिस, कॉलेज, त्योहार या किसी भी मौके पर महिलाएं मेकअप भले ही न करें लेकिन लिपस्टिक जरूर लगाती हैं। यह उनके मेकअप का अहम हिस्सा है, जिसे वे बाहर जाते समय लगाना पसंद करती हैं। हालांकि कई महिलाओं को यह शिकायत रहती है कि उनकी लिपस्टिक की फिनिश सही नहीं आती। अगर आपके साथ ही ऐसा होता है तो इसके पीछे लिपस्टिक लगाने से जुड़ी कुछ गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं। सही तरीके से लिपस्टिक लगाना न सिर्फ होठों का लुक बेहतर कर सकता है बल्कि उसे लॉन्ग लास्टिंग भी बना सकता है।

कई बार जाने-अनजाने में हम कुछ आम गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से लिपस्टिक लगाने के बाद भी होंठ अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे में यहां दी गई गलतियों को पहचानकर लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा सकता है और अच्छी फिनिश दी जा सकती है।

होठों को प्रेप न करना

लिपस्टिक का रोजाना इस्तेमाल करना होठों को रूखा और बेजान बना सकता है। यही वजह है कि हफ्ते में एक या दो बार होठों को स्क्रब किया जा सकता है। इससे होठों की डेड स्किन निकल सकती है और होंठ लंबे समय तक सॉफ्ट और मुलायम बने रहते हैं। इसके बाद लिप बाम लगाएं और फिर लिपस्टिक लगाएं। अगर लिपस्टिक ज्यादा डार्क लग रही है, तो होठों से टिशू पेपर को प्रेस करें। इससे अतिरिक्त लिपस्टिक निकल जाएगी और लिपस्टिक जल्दी नहीं छूटेगी। ऐसा करने से लिपस्टिक को मैट फिनिश मिलता है और यह दांतों पर भी नहीं लगती।

लिप लाइनर न लगाना

कई बार हम जल्दबाजी में लिपस्टिक को होठों पर बिना लिप लाइनर के इस्तेमाल कर लेते हैं। लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर लगाने से यह फैलती नहीं है और लिपस्टिक भी लंबे समय तक टिकी रहती है। लिप लाइन लिपस्टिक के शेड के आसपास चुनें जिससे अच्छी फिनिश मिले और मेकअप भी अच्छा दिख सके। लाइट लिपस्टिक पर डार्क शेड का लिप लाइनर इस्तेमाल करने से होंठ अजीब लग सकते हैं।

ज्यादा गहरी लिपस्टिक लगाना

अगर हम बहुत गहरी लिपस्टिक लगाते हैं, तो यह पूरे मेकअप लुक को खराब कर सकती है। आजकल ज्यादातर महिलाएं न्यूड शेड लिपस्टिक लगाना पसंद करती हैं। लिपस्टिक की पतली लेयर ही लगाएं और अतिरिक्त लिपस्टिक को टिशू पेपर से प्रेस करके कम कर सकती हैं। ज्यादा गहरी लिपस्टिक लगाने से होठों पर दरारें दिख सकती हैं। लॉन्ग लास्टिंग और स्मूथ फिनिश के लिए लिपस्टिक की हमेशा पतली लेयर लगाएं।

गलत शेड का चुनाव

एक ही लिपस्टिक को हर फंक्शन में लगाना सही नहीं होता है। गलत लिप शेड पूरे मेकअप लुक को खराब कर सकता है। इसलिए हमेशा अपनी स्किन टोन और अंडरटोन के हिसाब से ही लिपस्टिक चुनें। ग्लॉस लिप्स को हाइड्रेट रखते हैं, लेकिन इन्हें बार-बार टचअप की जरूरत पड़ती है। वहीं क्रीम लिपस्टिक कंफर्टेबल होती हैं लेकिन यह ट्रांसफर हो सकती हैं। अलग-अलग फंक्शन के लिए अलग-अलग तरह के शेड्स चुनें।

लिपस्टिक को सेट न होने देना

अगर लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहती हैं, तो इसे लगाने के बाद सेट होने का समय दें। लिपस्टिक लगाने के बाद ब्लोट करें। इसके ऊपर टिशू पेपर की मदद से हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं। स्मूथ और लॉन्ग लास्टिंग फिनिश के लिए लिपस्टिक की एक ओर लेयर लगाएं।

अंडरटोन चेक न करना

अगर कोई लिपस्टिक शेड ट्रेंड कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वह आपके ऊपर भी सूट करेगा। अपने अंडरटोन के अनुसार लिपस्टिक शेड चुनना लुक को बेहतर दिखा सकता है। वॉर्म, कूल और न्यूट्रल अंडरटोन के अनुसार अपनी लिपस्टिक का शेड चुनें।