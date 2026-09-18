Machar kaise bhagaye: शाम होते ही अगर घर में मच्छरों की भनभनाहट शुरू हो जाती है, बालकनी में बैठना मुश्किल लगता है और रात में सोने से पहले कई बार मच्छर ढूंढने पड़ते हैं, तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं जो इससे परेशान हैं। कई घरों में शाम होते ही मच्छर जीना मुश्किल कर देते हैं ऐसे में हर बार मच्छर दिखते ही स्प्रे करने के बजाय घर में कुछ छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। यहां कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताए गए हैं जो मच्छरों से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं।

नींबू और लौंग- खिड़की और बालकनी के पास

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 नींबू

8-10 लौंग

1 छोटी प्लेट

इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले नींबू को बीच से दो हिस्सों में काट लें। इसके बाद दोनों हिस्सों में लौंग को इस तरह दबाकर लगाएं कि लौंग का थोड़ा हिस्सा बाहर रहे। फिर इसे प्लेट में रखकर खिड़की, बालकनी या दरवाजे के पास रख दें। जहां से मच्छर घर के अंदर आते हैं, जैसे खिड़की और बालकनी वहां इसे रखें।

पुदीने की पत्तियों का पानी- खिड़की और दरवाजे के आसपास

ये चीजें चाहिए

1 मुट्ठी ताजा पुदीने की पत्तियां

1 कप पानी

1 स्प्रे बोतल

इसे बनाने के लिए सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को हाथ से हल्का मसल लें। फिर पानी में डालकर कुछ घंटे ढककर रखें। इसके बाद पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भर लें। इसे आप खिड़की की चौखट, बालकनी के कोनों और दरवाजे के आसपास हल्का स्प्रे कर सकती हैं।

कपूर वाला पानी- कमरे के कोनों पर करें इस्तेमाल

बनाने के लिए जरूरी चीजें

1 छोटी कपूर की टिकिया

1 कप पानी

स्प्रे बोतल

इसे बनाना बेहद आसान है। कपूर को अच्छी तरह पीस लें और पानी में मिलाएं। कुछ देर रखने के बाद मिश्रण को छानकर स्प्रे बोतल में भरें। अब ये जानें कि इसे आपको कहां ट्राई करना है। इसे कमरे के कोनों, दरवाजे के आसपास और बालकनी के पास हल्का स्प्रे किया जा सकता है।

गमले की प्लेट का पानी हटाएं- बालकनी और छत के लिए

यह कोई घरेलू नुस्खा नहीं है लेकिन बेहद जरूरी चीज है। गमलों के नीचे रखी प्लेट में अक्सर पानी जमा हो जाता है। पौधों को पानी देने के बाद प्लेट में बचा पानी निकाल दें और उसे नियमित रूप से साफ करें। इसी तरह बालकनी या छत पर रखी बाल्टी, डिब्बे, पुराने गमले या किसी दूसरे सामान में पानी जमा न होने दें। मच्छरों को पनपने की जगह खत्म करना भी बेहद जरूरी है।

तुलसी की पत्तियों का पानी-बालकनी और खिड़की के पास

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 मुट्ठी ताजी तुलसी की पत्तियां

1 कप पानी

1 स्प्रे बोतल

इसे बनाने के लिए तुलसी की पत्तियों को हल्का मसलकर पानी में डालें और कुछ घंटे के लिए ढककर रख दें। इसके बाद पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भर लें। इसे सीधे त्वचा पर लगाने के बजाय घर के आसपास इस्तेमाल करें। इसे बालकनी, खिड़की की चौखट और दरवाजे के आसपास हल्का स्प्रे कर सकते हैं।