40 की उम्र के बाद शरीर पहले जैसा नहीं रहता। मसल्स धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं, दिनभर की एक्टिविटी घट सकती है। इतना ही नहीं खान-पान और नींद पर भी असर दिख सकता है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं।

सुबह खाली पेट भीगे हुए काले किशमिश और सौंफ लेना, नाश्ते में प्रोटीन शामिल करना और थोड़ी देर टहलना- ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें फॉलो करना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या 40 के बाद हर किसी को ये तीनों चीजें जरूर करनी चाहिए? एक्सपर्ट ने बताया कि इनमें से क्या सच में काम का है।

40 के बाद नाश्ते में क्या खाएं?

उम्र बढ़ने के साथ शरीर में मसल्स कम होने लगते हैं। ऐसे में आपको दिन की पहली मील में प्रोटीन जरूर शामिल करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में डायटीशियन श्वेता शाह ने बताया कि सुबह प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करना चाहिए। वहीं KIMS Hospitals, Thane की चीफ डायटीशियन अमरीन शेख ने बताया कि ज्यादातर वयस्कों के लिए नाश्ते में करीब 20-30 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए।

हालांकि यह व्यक्ति के शरीर, एक्टिविटी और पूरे दिन के खान-पान पर निर्भर करता है। वह बताती हैं कि पर्याप्त प्रोटीन मसल्स को बनाए रखने में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ इसकी अहमियत और बढ़ जाती है।

भीगी किशमिश और सौंफ का क्या?

सुबह भीगे हुए काले किशमिश और सौंफ लेना डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन इनके इस खास कॉम्बिनेशन से 40 की उम्र के बाद कोई विशेष फायदा होता है। इसके पर्याप्त सबूत नहीं हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ज्यादा जरूरी है कि आपकी पूरी डाइट पौष्टिक हो, आप दिनभर एक्टिव रहें और नींद पूरी करें।

क्या सुबह सिर्फ 15-20 मिनट टहलना काफी है?

अगर आप अभी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो 15-20 मिनट की वॉक भी अच्छी शुरुआत है। इससे शरीर एक्टिव होता है और रोज की कुल फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है। इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है। धीरे-धीरे हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की सामान्य से थोड़ी तेज शारीरिक गतिविधि करने की ओर बढ़ना चाहिए।

क्या सांस की एक्सरसाइज से तनाव कम हो सकता है?

सुबह कुछ मिनट आराम से और धीरे-धीरे सांस लेने की एक्सरसाइज करना तनाव कम करने में मदद कर सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक धीमी और नियंत्रित सांस लेने से शरीर के नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद मिलती है और तनाव या बेचैनी कम महसूस हो सकती है। इसके लिए सुबह 5-10 मिनट आराम से धीमी सांस लेना काफी हो सकता है।

40 के बाद कैसी होनी चाहिए आपकी मॉर्निंग रूटीन?

40 की उम्र के बाद किसी एक चीज को जादुई उपाय मानने के बजाय ऐसी आदतों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है जिन्हें आप लंबे समय तक निभा सकें। नाश्ते में पर्याप्त प्रोटीन, रोजाना शरीर को एक्टिव रखना, अच्छी नींद और तनाव कम करने के लिए कुछ मिनट निकालना—ये छोटी आदतें ज्यादा काम की हैं। यानी सुबह की रूटीन परफेक्ट बनाने से ज्यादा जरूरी है उसे लगातार फॉलो करना।