Moong Healthy Breakfast Recipes: ये तो सभी को पता होता है कि नाश्ते में कुछ हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन रोजाना क्या ऐसा बनाएं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। बात यहीं आकर अटक जाती है। ऐसे में सुबह-सुबह ये सोचने में टाइम बर्बाद करने की बजाय कि ‘आज नाश्ते में क्या बनाया जाए..’आप साबुत मूंग से नाश्ते में 3 हेल्दी रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकती हैं।

साबुत मूंग सिर्फ दाल बनाने के काम नहीं आती, इससे स्वादिष्ट और पेट भरने वाला नाश्ता भी तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसे अलग-अलग तरीके से बनाकर आप नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ा सकते हैं।

साबुत मूंग में प्लांट प्रोटीन, फाइबर, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है, जबकि प्रोटीन मांसपेशियों समेत शरीर की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है। साबुत मूंग को भिगोकर या अंकुरित करके खाने से इसकी बनावट भी बदल जाती है और इसे नाश्ते में कई तरह से शामिल करना आसान हो जाता है।

साबुत मूंग उत्तपम

बनाने के लिए जरूरी चीजें

1 कप साबुत मूंग

1 छोटा प्याज, बारीक कटा

1 टमाटर, बारीक कटा

1 हरी मिर्च

थोड़ा अदरक

हरा धनिया

नमक स्वादानुसार

थोड़ा जीरा

तेल जरूरत के अनुसार

अब जानें बनाने का तरीका

साबुत मूंग को अच्छी तरह धोकर 6-8 घंटे या रातभर भिगो दें। सुबह इसका पानी निकालकर मूंग को मिक्सर में पीस लें। बहुत ज्यादा पानी न डालें, बैटर थोड़ा गाढ़ा रखें। इसमें नमक, जीरा, अदरक और हरी मिर्च मिला दें। फिर तवा गर्म करके हल्का तेल लगाएं। एक कलछी बैटर डालकर इसे बहुत पतला न फैलाएं। ऊपर से प्याज, टमाटर और धनिया डालें और थोड़ा तेल किनारों पर डाल दें। दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाएं।

अब जानें क्यों है हेल्दी?

मूंग से प्रोटीन और फाइबर मिलता है, जबकि प्याज और टमाटर इसमें सब्जियों और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जोड़ते हैं। नाश्ते के लिए इसे दही या सब्जियों की चटनी के साथ खाया जा सकता है।

मूंग स्प्राउट्स चाट

बनाने के लिए जरूरी चीजें

1 कप अंकुरित साबुत मूंग

1 छोटा टमाटर

1 छोटा प्याज

1 छोटी खीरा

हरा धनिया

नींबू का रस

भुना जीरा पाउडर

काला नमक या सामान्य नमक

थोड़ी लाल मिर्च

अब नोट करें बनाने का तरीका

अंकुरित मूंग को अच्छी तरह धो लें। अगर आपको कच्चे स्प्राउट्स पसंद नहीं हैं या पाचन में परेशानी होती है, तो इन्हें हल्का भाप में पका या ब्लांच कर लें और ठंडा होने दें। अब इसमें प्याज, टमाटर, खीरा और धनिया डालें। ऊपर से नींबू का रस, भुना जीरा, नमक और थोड़ी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपकी झटपट मूंग स्प्राउट्स चाट तैयार है।

ये भी जानें ये क्यों है हेल्दी?

अंकुरित मूंग में प्रोटीन और फाइबर के साथ कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। इसमें खीरा और टमाटर जैसी सब्जियां जोड़ने से नाश्ता ज्यादा पौष्टिक और फ्रेश हो जाता है। अगर इसे ज्यादा देर तक रखेंगे तो स्वाद और ताजगी दोनों कम हो सकते हैं, इसलिए बनाकर तुरंत खाना बेहतर है।

मूंग अप्पे

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप साबुत मूंग

2 बड़े चम्मच सूजी

1 छोटा प्याज

1 छोटी गाजर, कद्दूकस की हुई

1 हरी मिर्च

थोड़ा अदरक

हरा धनिया

1/2 छोटा चम्मच ईनो या फ्रूट सॉल्ट

नमक स्वादानुसार

थोड़ा तेल

नोट करें बनाने का तरीका

मूंग को 6-8 घंटे भिगोकर पानी निकालें और इसे मिक्सर में पीस लें। इसमें सूजी, नमक और थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार करें। इसे करीब 15-20 मिनट के लिए रख दें। अब प्याज, गाजर, हरी मिर्च, अदरक और धनिया डालकर मिलाएं। आखिर में ईनो डालकर हल्के हाथ से मिलाएं। अप्पे पैन गर्म करके हर खाने में थोड़ा तेल लगाएं। बैटर डालें, ढककर धीमी-मध्यम आंच पर पकाएं। नीचे से सुनहरा होने लगे तो पलट दें और दूसरी तरफ भी पकाएं।

आइए जानें क्यों है हेल्दी?

इसमें साबुत मूंग से प्रोटीन और फाइबर मिलता है, जबकि गाजर और प्याज नाश्ते में सब्जियों की मात्रा बढ़ाते हैं। कम तेल में पकाने पर यह सुबह के लिए एक अच्छा और पेट भरने वाला विकल्प हो सकता है।