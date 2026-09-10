हर सुबह घर में नाश्ते बनाने वाले इंसान को सबसे ज्यादा टेंशन इस चीज की रहती है कि ‘आज क्या बनाऊं’? ऐसे में मन में एक ही ख्याल होता है कि कुछ ऐसी बनाएं जो स्वादिष्ट-पौष्टिक तो हो ही साथ ही जल्दी कम समय में बन जाए। ऐसे में आप मूंग दाल-चावल का चीला बना सकती हैं।

इसे बनाना बेहद आसान है और पेट भी अच्छी तरह भरता है। लेकिन कई बार घर पर चीला बनाते समय वह नरम होने के बजाय सख्त या सूखा हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बैटर तैयार करते समय बस 2 चीजें मिला दें। इससे चीले की बनावट नरम रखने में मदद मिलेगी और स्वाद भी बढ़ जाएगा।

मूंग दाल-चावल का नरम चीला

बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप मूंग दाल (धुली हुई)

½ कप चावल

2 बड़े चम्मच दही

1 बड़ा चम्मच चावल का आटा

1 हरी मिर्च

½ इंच अदरक

1 छोटा प्याज, बारीक कटा

थोड़ा हरा धनिया

½ छोटा चम्मच जीरा

नमक स्वादानुसार

पानी जरूरत के अनुसार

सेंकने के लिए थोड़ा तेल

अब जानें बनाने का तरीका

सबसे पहले दाल और चावल भिगोएं

चीला बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को अच्छी तरह धोकर करीब 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। ज्यादा देर तक भिगोने की जरूरत नहीं है।

फिर बैटर तैयार करें

इसके बाद आपको पानी निकालकर दाल और चावल को अदरक और हरी मिर्च के साथ पीस लें। बैटर न बहुत गाढ़ा रखें और न बहुत पतला। इसे ऐसा रखें कि तवे पर आसानी से फैल सके।

अब चानें क्या हैं वो वो 2 खास चीजें

अब आती है उन दो खास चीजों की। बैटर में 2 बड़े चम्मच दही और 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा डालें। अच्छी तरह मिलाकर 10-15 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद नमक और जीरा मिला दें।

मनपसंद सब्जियां डालें

अब बारीक कटा प्याज और हरा धनिया डालकर बैटर मिला लें। चाहें तो इसमें थोड़ा बारीक कटा टमाटर या कद्दूकस की हुई गाजर भी डाल सकती हैं।

अब तवे पर चीला फैलाएं

तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगाएं। एक कलछी बैटर डालकर धीरे-धीरे गोल आकार में फैलाएं। बहुत पतला चीला न फैलाएं, वरना वह सूख सकता है।

फिर चीला को दोनों तरफ से सेंकें

किनारों पर थोड़ा तेल डालें। नीचे की तरफ से सुनहरा होने लगे तो पलटकर दूसरी तरफ भी सेंक लें। चीले को बहुत देर तक तेज आंच पर न पकाएं, वरना वह सूखकर सख्त हो सकता है।

अगर चीला नरम चाहिए तो बैटर में दही डालने के बाद उसे बहुत देर तक खुला न रखें। और तवे पर बैटर फैलाते समय उसे बार-बार दबाकर पतला करने से बचें।