यह छोटा-सा टेस्ट आपकी पूरी समस्या का पता लगा सकता है। अलमारी से 2-3 कपड़े निकालकर अलग कमरे में कुछ देर रखें। अब खाली अलमारी को सूंघें। अगर खाली अलमारी में भी वही गंध आ रही है तो बार-बार कपड़े धोना समाधान नहीं होगा। अब शेल्फ, कोने, नीचे का हिस्सा और खासकर पीछे की तरफ ध्यान दें। अगर किसी एक जगह गंध ज्यादा तेज है तो वहीं नमी जमा होने की संभावना हो सकती है। यानी पहला काम कपड़े धोना नहीं, बदबू का सोर्स ढूंढना है।

अलमारी को दीवार से सटाकर रखने की गलती तो नहीं?

अगर अलमारी ऐसी दीवार से लगी है जहां बारिश में नमी बढ़ती है, तो समस्या कपड़ों के अंदर से नहीं बल्कि पीछे की तरफ से शुरू हो सकती है। नमी वाली दीवार और कम हवा वाला बंद हिस्सा फफूंदी के लिए अनुकूल माहौल बना सकता है। इसलिए मानसून में कभी-कभार अलमारी के पीछे और नीचे की जगह जरूर चेक करें। अगर वहां दीवार नम है, पपड़ी, दाग या फफूंदी दिखाई दे रही है तो सिर्फ वार्डरोब फ्रेशनर लगाने से समस्या हल नहीं होगी।

सबसे ज्यादा बदबू वाले कपड़े को पहचानें

कभी-कभी पूरी अलमारी नहीं, बल्कि एक-दो कपड़े गंध का कारण होते हैं। खासकर मोटे कपड़े, कम इस्तेमाल होने वाले कपड़े या ऐसे कपड़े जिनमें पसीने रह गया है। नमी मिलने पर यह गंध पकड़ सकते हैं। कपड़ों पर थोड़ी नमी हों तो फफूंदी के बढ़ने का जोखिम भी बढ़ता है। इसलिए अगर हर बार वही जैकेट, कुर्ता, तौलिया या मोटा कपड़ा निकालने पर गंध आती है, तो पूरी अलमारी साफ करने के बजाय पहले उसी कपड़े को अलग करके जांचें।

अलमारी में हवा का रास्ता बनाएं

यह सिर्फ दरवाजा खोलने की बात नहीं है। अगर कपड़े शेल्फ पर इतने कसकर रखे हैं कि उनके बीच बिल्कुल जगह नहीं बची, तो हवा का सर्कुलेशन कम हो जाता है। नम मौसम में यही बंद वातावरण गंध और फफूंदी की समस्या बढ़ा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कपड़ों को ठूंसकर न रखें। खासकर मानसून में कम इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को अलग करके जगह बनाएं।

एक आसान तरीका यह भी है कि जो कपड़े कई दिनों से नहीं पहने हैं, उन्हें समय-समय पर निकालकर जांच लें। इससे किसी एक कपड़े में शुरू हुई नमी या फफूंदी बाकी कपड़ों तक पहुंचने से पहले पकड़ में आ सकती है।

खुशबू नहीं, पहले नमी पर नजर रखें

अगर अलमारी में हल्की सी बदबू आ रही है तो नमी सोखने वाले उत्पाद यानी मॉइस्चर एब्जॉर्बर या सिलिका जेल जैसे ऑप्शन बंद जगह की एक्स्ट्रा नमी को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इन्हें बदबू का स्थायी इलाज नहीं समझना चाहिए। अगर अलमारी में बार-बार नमी बनी रहती है तो इसकी वजह कमरे में ज्यादा नमी, हवा का सही तरीके से न आना-जाना, भाप के जमने या पानी के रिसाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में सिर्फ खुशबूदार फ्रेशनर रखने से बदबू कुछ समय के लिए दब सकती है, लेकिन उसकी असली वजह दूर नहीं होगी।